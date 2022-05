Uno de los osos más emblemáticos de Disney ha sorprendido a miles de fanáticos, aunque con miedo, luego de que se filtraran las primeras imágenes de la nueva película "Winnie The Pooh: Blood and Honey", una adaptación de terror donde los habitantes del Bosque de los Cien Acres son asesinos seriales.

De acuerdo con Univision, la nueva película de terror será una reinterpretación de Winnie the Pooh, en donde el osito y Piglet se volverán locos después de que Christopher Robin los abandonara.

A través de las redes sociales se compartieron imágenes, donde aparece el oso amarillo junto al cerdito Piglet al interior de una cabaña, donde aparentemente están acechando a una joven que esta dentro de un jacuzzi.

Lee también: Disney pierde la propiedad intelectual de "Winnie the Pooh" y "Bambi"



Not sure what has happened but our film blew up over night Winnie the Pooh blood and honey #WinnieThePoohBloodAndHoney #winniethepooh #actor #horror #HorrorMovies pic.twitter.com/mCQyFg5Ntl

Esta película independiente esta a cargo de Rhys Frake-Waterfield, quien estará haciendo su debut como director en esta producción.

En el elenco participan Crag David-Dowsett en el papel de Winnie, Chris Cordell como Piglet, Amber Doig-Thorne como Alice y Maria Taylor en el papel de Maria.

La cinta podría salir a la luz, en el cine o en una plataforma de streaming en los próximos meses.



So excited to have been a part of the upcoming horror feature film “Winnie The Pooh: Blood and Honey” - can’t wait for you all to see this! pic.twitter.com/fZDa1aO9EP

— Amber Doig-Thorne (@AmbzDT) May 26, 2022