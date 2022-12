Wedding Planner les hace fraude y convierte su boda en una pesadilla

Si en algún momento tienes pensado casarte, debes de tener en cuenta de que todo esté en orden, pues eso no fue el caso de una usuaria de redes sociales que denunció que su boda fue una pesadilla tras ser parte de un fraude por parte de una Wedding Planner; hecho que se viralizó.

Por medio de un hilo de Twitter, la usuaria @ImTiare contó cómo fue que subo boda, que planeó por más de un año, se convirtió en una historia de horror.

"Amador y yo planeamos nuestra boda hace aproximadamente un año y medio que nos comprometimos, y como queríamos que saliera perfecto decidimos contratar a alguien para que así fuera, TERRIBLE ERROR", dijo la internauta.

Por ello, relató cómo fue que contrató a la que sería su peor pesadilla. "En octubre del 2021 firmamos un contrato de prestación de servicios con la ‘wedding planer’ TANIA OJEDA ROBLEDO, donde se comprometía a hacernos la boda de nuestros sueños, cosa que no fue así".

En octubre del 2021 firmamos un contrato de prestación de servicios con la ‘wedding planer’ TANIA OJEDA ROBLEDO, donde se comprometía a hacernos la boda de nuestros sueños, cosa que no fue así. pic.twitter.com/KB1MlOpV0f — Lady Escolta (@ImTiare) December 19, 2022



Asimismo, detalló que un mes antes de la boda, ella y su esposo liquidaron la totalidad del contrato a la planeadora del evento, de nombre Tania Ojeda Robledo. "Quiero aclarar que también se le hizo un pago adicional de platillos y seguridad privada el día 8 de diciembre, Justo dos días antes de la boda", dijo.

Sin embargo, justo el día de la boda la wedding planner "jamás llegó", solo llegaron seis meseros para 160 personas, pues asegura que "Tania Ojeda no pagó tampoco su servicio" ni tampoco el uso de jardín. "No había loza ni vasos ni nada donde pudiéramos tomar o comer", agregó.

El día 10 de diciembre (día que se celebraría nuestra boda) TANIA JAMÁS LLEGÓ.

Eran las 16:40 horas y no había montado nada, ni había flores, ni mobiliario. Mi boda supuestamente empezaría 16:30 horas. pic.twitter.com/6qBAn1YIK7 — Lady Escolta (@ImTiare) December 19, 2022



De igual manera, la usuaria aseveró que "tampoco llegó ningún servicio que contratamos", además, llegó comida que la novia no había contratado y que su propia mamá tuvo que cocinar.

"Mi familia, mis fotógrafos, mis amigos, los dueños del jardín, mi maquillista, mis damas y mis conocidos tuvieron que MONTAR ABSOLUTAMENTE TODO", añadió.

Mi familia, mis fotógrafos, mis amigos, los dueños del jardín, mi maquillista, mis damas y mis conocidos tuvieron que MONTAR ABSOLUTAMENTE TODO. pic.twitter.com/r34E46CfX1 — Lady Escolta (@ImTiare) December 19, 2022



Por su parte, la mujer relató que quisieron llegar a un acuerdo con la planeadora "el cual se portó muy ‘accesible’ y se comprometió a regresarnos nuestro dinero, pero ayer 14 de diciembre nos enteramos de que tiene planeado irse del país y no volver; es por eso que el día de hoy levan".

Quisimos el lunes 12 del presente mes y año, llegar a un acuerdo con ella en el cual se portó muy ‘accesible’ y se comprometió a regresarnos nuestro dinero pero ayer 14 de diciembre nos enteramos que tiene planeado irse del país y no volver; es por eso que el día de hoy levan. — Lady Escolta (@ImTiare) December 19, 2022



Finalmente, agradeció a toda su familia que la apoyo a realizar su boda y advirtió a otros usuarios "para que nadie jamás vuelva a presenciar un trago tan amargo".

Ayúdenme a llegar a todos para que nadie jamás vuelva a presenciar un trago tan amargo como el que TANIA OJEDA nos hizo pasar en nuestra boda. — Lady Escolta (@ImTiare) December 19, 2022

Usuaria demanda a Wedding Planner

Por su parte, la usuaria de la red social reveló que ya existe unba demanda en contra de la planificadora de bodas. "Ya hay denuncia y demanda. Pero quiero alzar la voz para que nadie mas pase esto. No estoy gritándolo para que me devuelva mi dinero, es lo que menos me importa, solo no quiero que nadie más pase lo que yo pasé".

¿Dónde denuciar este tipo de casos?

Para poder denunciar un incumplimiento de contrato es necesario presentar la denuncia ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Este organismo público es responsable de monitorear la publicidad en medios masivos de comunicación, de registrar los números telefónicos para evitar llamadas publicitarias no deseadas, supervisar los procedimientos de conciliación, registrar o cancelar los contratos de adhesión y registrar y refrendar las casas de empeño.

Asimismo, está facultada para iniciar procedimientos por infracciones a la Ley en materia de servicios, ya sea de oficio o a través de una denuncia por publicidad, de fungir como árbitro entre el consumidor-proveedor y de emitir un dictamen.

aosr