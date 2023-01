VIDEO: ¿Ya viste al CEO de Dr. Simi? Robó vistas y corazones en TikTok

TikTok es una plataforma que le permite al usuario subir contenido de casi cualquier tipo, por medio de videos cortos o haciendo trends las personas se han hecho virales.

Y es que en dicha plataforma no es necesario tener miles de seguidores para que un video se vuelva tendencia, no obstante, es complicado saber cómo funciona el algoritmo de la aplicación porque no todo se detecta como viral aunque tenga la misma canción y duración.

Es por ello que para crecer en cuanto a seguidores debe haber algo que llame la atención de los usuarios. Tal como fue el caso del CEO de Dr. Simi, que no sólo robó vistas sino también algunos corazones.

Lee también:¿Comerías un taco en una tortilla de BTS? Tortillero las vende y se hace viral en TikTok

¿Qué hizo que se volviera viral?

Víctor González que es el presidente ejecutivo de Farmacias Similares, compartió en su cuenta @vicglezh un video que le gustó a más de un millón de personas, entre las que se encuentran sus nuevas admiradoras.

El trend que subió hace referencia a que no está solo y lo respalda el Dr. Simi en diferentes versiones. El TikTok alcanzó más de 10 millones de vistas y alrededor de seis mil comentarios.

Incluso en una semana superó el número de visualizaciones por el mismo reto que compartió Simi en su cuenta oficial, en donde después de varias semanas solamente alcanzó alrededor de 9.7 millones de vistas.

También publicó otro video en el que muestra que lanzaron varios peluches del doctor desde un helicóptero para regalárselos a unos niños por motivo del Día de Reyes. “Carta extraviada a los Reyes Magos. Terminó con helicópteros aventando Simis por Valle de Chalco”.

Aunque no es tan popular como la carismática botarga, pues la cuenta @drsimi_oficial tiene más de dos millones de seguidores y Víctor González no tiene más de 200 mil, podría ser que en unos meses suban las cifras derivado de la popularidad que está alcanzando su contenido.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

ayef