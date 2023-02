La particular y hasta despectiva forma en la que un vendedor ambulante ofrecía artículos del concierto de Kenia Os a los fans se ha viralizado en redes sociales.

A través de TikTok se dio a conocer el video que ya cuenta con más de 400 “Me Gusta” en dicha red social. En las imágenes se observa a un vendedor ambulante que ofrece pulseras tejidas, bolsas y otros artículos de la cantante.

“La bolsa, la pulsera, la bolsa de esta vieja que va a cantar el día de hoy”, se escucha en el audio compartido por el usuario @Antonio_Betancourt13.



Al parecer no sería la primera vez que este vendedor utiliza este particular método para ofrecer souvenirs de conciertos: así es ese seño, afuera del concierto de DY, decía casi lo mismo, después escuché que dijo que no decía el nombre, porque no le compraban si lo decía”.

“Jajaja, es humor, Me apareció un video del mismo señor vendiendo pulseras para DLD y decía ‘lleve las pulseras de estos weyes que cantan el día de hoy’”, se lee en otro de los comentarios.

Algunos fans aprovecharon para mostrar su apoyo a la cantante y dejaron una serie de emojis como respuesta.



¿Quién es Kenia Os?

Kenia Guadalupe Flores Osuna es una cantante e influencer que inició subiendo videos a YouTube. Luego de que se separó de un grupo de 5 youtubers que era encabezado por Kimberly Loaiza y su novio Juan de Dios Pantoja, inició su carrera de forma independiente e incluso lanzó su canción debut “Por Siempre”.

En octubre de 2020 lanzó un EP llamado “Canciones para mi ex, vol.1” que contenía 6 canciones.

En octubre de 2021 firmó con Sony Music México y en noviembre del mismo año lanzó “La noche”, su primer sencillo bajo este sello musical.

Actualmente Kenia Os se encuentra en su gira K23 TOUR 2023 que contempla un sin número de fechas en Estados Unidos, además de el Auditorio Nacional en Ciudad de México y el Auditorio Telmex en Monterrey.

