VIDEO: Por San Valentín, músico lleva flores y serenata a polícia en CDMX; así reacciona

Ante el Día de San Valentín, Xavier Flores, músico e influencer, se volvió viral en redes sociales, luego de llevar flores y serenata a una policía en la Ciudad de México.

Por medio de TikTok, el usuario @xavierfloresoficial difundió el video donde se aprecia el momento en que le regala unas flores a una oficial, quien mostró una sonrisa.

Aunado a ello, el tiktoker le dio una serenata. "Las horas más linda, yo las paso contigo, oh sí [...] Tú me acostumbraste a ser como un niño, oh sí, no quiero ni pensar si algún día me faltas tú, no quiero ni pensarlo, amor", se escucha cantar a Flores.

Lee también ¿Qué dice la polémica canción "Kill Bill" de SZA con la que Shakira mandó nueva indirecta a Piqué?

Finalmente, el influencer agradeció a la policía por recibir las flores y la serenata, quien le dio un abrazo para sellar con broche de oro el encuentro.

Usuarios reaccionan a video viral

Hasta el momento, el video cuenta con más de 679 mil reproducciones, alrededor de 48 mil "likes" y con diversos comentarios de usuarios de la red social.

"Llorar por desconocidos es mi pasión", "Gracias por regalarles un poco a estás guerreras y hermosas mujeres", "Que bonito le llegó el sentimiento a la oficial", "Que linda se sonrojó , bonito detalle", son algunos comentarios de internautas.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

aosr