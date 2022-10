VIDEO. Papá sorprende a su hijo jugando con las cenizas de su abuela y se vuelve viral

Dicen por ahí que al tener pequeños en casa, si no se escucha ruido, es porque seguro están realizando alguna travesura. Así un padre de familia captó a su hijo muy feliz jugando en el patio de su casa, pero con las cenizas de un familiar.

A través de la plataforma TikTok el usuario Aaron Robles compartió un video al que tituló "Momentos familiares inolvidables", en el que aparece su hijo jugando muy entretenido en el patio de su casa, pero con las cenizas de su abuela.

En la grabación se puede observar al menor de edad sentado en un patio sacando lo que para él seguro era "tierra" de una pequeña urna color café, y jugando con las cenizas en el piso.

El padre del menor, tomó con humor la pequeña travesura de su hijo y prefirió compartirlo en su cuenta de TikTok, que darle algún castigo.

El video causó sensación entre los usuarios de la red social TikTok, puesto que ya cuenta con más de 6 millones de visualizaciones, alrededor de 950 mil me gusta, un estimado de 5 mil comentarios y cerca de 48 mil compartidos.

"La abuela: ni muerta puedo estar sin que me dejeis a cargo del niño", "La abuela: ni muerta dejo de cuidar nietos", "la abuelita: ijole tu niño es bien travieso", "Por respeto no me reiré, pero si se paso de lanza", fueron algunos de los comentarios en la publicación.



