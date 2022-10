Para tomar una clase de jumping fitness, un grupo de mujeres cerraron una calle de la alcaldía Iztapalapa, lo cual fue difundido en un video en redes sociales.

Con el audio de Bob Esponja “qué es eso”, fue compartido el video en TikTok, en el que se observa a un grupo de unas 15 mujeres haciendo ejercicio con aparatos especiales para hacer jumping fitness.



"O sea bien, pero no", así reaccionaron en redes

El cierre de la calle en Iztapalapa para la clase provocó varios comentarios.

“Pues si cierran las calles para hacer sus fiestas que no las cierren una hora para su clase”.

“Faltó el de los tamales esperando a que terminen para venderles”.

“O sea está bien porque es una actividad sana pero no es el lugar por peligros porque no dejan circular porque seguro no está permitido pero bien”.

"Bravo por ésas damas".

"¡Qué bien, la cuestión es ejercitarse! algunos cierran las calles para fiestas y beber".





VIDEO: ¡Qué es eso! Mujeres bloquean calle para clase de jumping

