VIDEO. Mujer destroza auto de su pareja tras descubrir supuesta infidelidad y se vuelve viral en TikTok

Por una supuesta infidelidad, una mujer destrozó el coche de su pareja con un picahielos y se volvió viral en redes sociales en Tepic, Nayarit.

Por medio de TikTok, el usuario @kevinisai97 compartió el video donde se ve a una joven bajo la lluvia mientras destruye las partes del automóvil, presuntamente de su novio.

Asimismo, tras lograr su objetivo la mujer regresa a su coche; sin embargo, en otro ataque de íra continúa picando los espejos del auto, incluso se aprecia que estuvo a punto de chocar.

Hasta el momento, la publicación cuenta con casi 4 millones de reproducciones, más de 200 mil "likes" y con alrededor de 7 mil 700 comentarios.

"Me gustaría hacer lo mismo pero el carro lo compre yo", "Amigas, les recomiendo que antes de los vidrios le rompan lo del motor y las mangueras del aceite, agua y aire acondicionado jamás te olvida", "Queremos saber si le pico las llantas también, no nos dejen con la incertidumbre", "Me hubiera gustado hacer lo mismo, pero ni carro tiene", son algunos comentarios por parte de internautas.

