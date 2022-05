VIDEO. Mujer descubre a su novio con la amante en plena cita y su reacción se hace viral

Las redes sociales se convirtieron en el lugar en el que muchos usuarios comparten diversas situaciones que ocurren alrededor del mundo. Muchas de ellas tan increíbles como reales, otras tantas emotivas o sorpresivas, y este fue el caso del video que las últimas horas se convirtió en viral. En pocos segundos se deja al descubierto una escena que bien podría ser de ficción, pero que fue 100% real. Es que la desconcertante reacción de un mujer ante la infidelidad de su pareja dejó a todos sin palabras.

“Encontró al novio con otra y esta es la reacción”, escribió el usuario @javiersolis0_0 en TikTok junto a un video que solo dura 23 segundos, pero que es suficiente para reconstruir la escena que se vivió en un restaurante al momento en que un hombre y una mujer cenaban románticamente y fueron interrumpidos por una joven que comenzó a gritar y saltar por todo el lugar. La situación fue el punto de quiebre luego de una larga sospecha por parte de la mujer engañada sobre una vida paralela que mantendría su pareja, que pudo confirmar al encontrarlo con la amante.

De inmediato, el hombre distinguió que quien protagonizaba el escándalo era su pareja, que había descubierto su gran mentira. La engañada, al ingresar al lugar, supo que su novio se encontraba con su amante y ante eso se despachó con un gran planteo a los gritos. Mientras ella saltaba, él intentaba que la situación terminara ante la atenta mirada de todos los comensales, que no salían de su asombro. Ante súplicas para que baje la voz, la joven no hizo caso e intentó subir a un pequeño escenario para llamar la atención de todos.

Luego de varios segundos, el infiel logró terminar con la escandalosa escena y se llevó a quien era su pareja fuera del lugar. Mientras tanto, la segunda mujer se mantuvo quieta sin siquiera realizar un gesto. Ajena a la situación, logró distraerse al tomar su celular y dejó que el hombre se ocupara del gran escándalo. Una tercera persona se encargó de filmar la situación y compartirla en redes sociales donde por el momento tiene 3,5 millones de reproducciones y más de 9 mil personas dejaron su comentario, donde los usuarios expresaron su opinión al respecto.

“No sé si le dio emoción o coraje”; “Yo tuve una crisis de pánico en la ducha así que no me río de ella”; ”A mi no se me hace gracioso, las que ya lo hemos vivido sabemos lo que duele”; “Para evitar esas situaciones mejor se es claro, se habla de frente con la verdad por delante y listo”; “Me dolió mucho ver esto”; “Ataque de nervios pobre chica de verdad”, fueron algunos de los comentarios que los usuarios hicieron al ver la triste situación.

