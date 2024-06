VIDEO: La peculiar reacción de una mujer al creer que sería asaltada por motociclista

El pasado 6 de junio, una cámara de vigilancia captó el momento en que una mujer salió corriendo tras percatarse que una moto se acercaba a ella; sin embargo, se trató de un malentendido, pues el hombre sólo buscaba estacionar su moto.

Por medio de la plataforma X, el usuario @QuePocaMadre_Mx compartió el momento en que una mujer vivió momentos de terror en una calle, sin especificar el lugar.

Así fue la reacción de una mujer al creer que sería asaltada

En la grabación, se logra ver a una mujer caminando en una calle solitaria, cuando de repente un motociclista gira en la esquina y se orilla frente a una casa. En ese momento, la mujer pensó que el hombre la iba a robar y salió corriendo despavorida lejos de la moto.

Ante ello, el hombre se quedó mirando cómo la mujer salió corriendo, sin entender qué era lo que había pasado.

#Viral PATITAS PA' QUE LAS QUIERO | YA ESTAMOS TRAUMADOS POR LA DELINCUENCIA 😳😱

👉 Así reaccionó una mujer cuando un motociclista pasó cerca de ella; sin embargo, el sujeto no era un delincuente y solo quería entrar a su domicilio.



¿Qué hubieras hecho tú en esta situación?… pic.twitter.com/hf5zlYJuhO — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) June 13, 2024

Aunque el video solo dura unos segundos, se ha vuelto viral en las diferentes redes sociales y miles de internautas han hecho diferentes comentarios sobre esta situación.

“Jajaja a mí me pasó algo parecido, iba caminando hacia mi trabajo, cuando unas cuadras antes veo una moto de esas de sicario que se viene acercándose a mí, salí corriendo, y llegué a mi trabajo asustada cuando una compañera cagada de la risa, ella era la que iba en esa moto y se iba a acercar solo para ofrecerme que me montará para llevarme”; “Yo vivo con miedo en todas las calles de Colombia, qué triste”; “Jajajajajajajajajajajaja a mí me pasó una vez eso y al man le dio rabia y me gritó”, son algunos de los comentarios más destacados.

