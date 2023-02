VIDEO: ¿Karma? Tremendo golpe se llevó Clara Chía cuando paseaba de la mano con Piqué

Después de que la polémica pareja de Piqué y Clara Chía apareciera en la letra del nuevo tema de Shakira “Music sessions #53”, no han parado de llover los comentarios por parte de los internautas.

Y es que su relación inició cuando Gerard Piqué todavía estaba casado con la colombiana, lo cual generó molestia entre los seguidores de la cantante.

Recientemente, el también empresario publicó una foto junto a la joven tras los rumores que aseguraban que ya no estaban juntos.

Lo cual se volvió a confirmar cuando un paparazzi de un medio español los encontró caminando de la mano por las calles de Barcelona.

¿Clara Chía se golpeó?

Debido a que el periodista intentaba entrevistarlos: ambos aceleraron el paso, pero parece que en ningún momento se soltaron de la mano.

Esto ocasionó que en una esquina ella se golpeara con una señalética, lo cual, generó la risa de Piqué a lo que muchos opinaron que eso no fue nada considerado de su parte.

“Este hombre nada caballero...ella atrás siguiendo el paso de él. Prácticamente la lleva a trote. Se dió su golpe y Piqué más se burla , antes de ver cómo estaba. Definitivamente Clara le hizo un favor @shakira, apartando a esta bestia de su camino”, “Le dio tremendo golpe el cartel y el tío se ríe. Ella no ve la bandera roja de esa relación. Ella no debería estar escondida, no es famosa, no hizo nada más que tirarse a un tipo comprometido”

Gerard Piqué y Clara Chía, juntos de la mano y entre risas, responden por primera vez a preguntas de la prensa, también a las informaciones que apuntaban a un posible ataque de ansiedad de la pareja del futbolista https://t.co/RtT7xTpXJL pic.twitter.com/f4jVqm8JDp — Europa Press (@europapress) February 6, 2023

Pero poco les importó a ambos, pues incluso a ella le pareció gracioso el momento, así como las preguntas del reportero que les cuestionaba si ella había tenido un ataque de ansiedad por la presión de los medios.

De igual forma, ambos desmintieron que el cumpleaños de Clara se celebrara el día de hoy: 7 de febrero.

Por otra parte, también hubo comentarios de apoyo hacia la pareja:

“Me gusta mucho son hasta simpáticos, Piqué no es una ostra es súper simpático y Clara se ven felices . Bravo Piqué sigue adelante, que la vida puede ser maravillosa”, “Ya deberian dejarlos tranquilos. Ya el tema se está volviendo aburridor...que vivan su vida y dejen tranquila a Shakira y los hijos”, “¿Se podrán imaginar la magia que ha de poseer esta chica como para que este hombre haya dejado de querer a la mujer con el movimiento de caderas más espectacular del mundo? Clara Chía, has de ser una Diosa”, opinaron.

Asimismo, hubo comentarios que aseguraron que ese golpe fue el karma.







