VIDEO: Intentan golpear a Sonido Pirata en Puebla; "a mí ni me contrataron", responde

En redes sociales se difundió un video donde se observa al líder de Sonido Pirata, Julián Ramírez, siendo acorralado por un hombre, quien estuvo a punto de agredirlo en un sonidero de Puebla.

Por medio de YouTube, el canal "República Sonidera TV El Canal de Los Bailes" compartió el video donde se aprecia a un hombre encarando al Pirata, con actitud amenazante y lenguaje altisonante.

Lo anterior, debido a que le reclamó por presuntamente no cumplir con un evento acordado para un familiar suyo.

Asimismo, en el video apareció la quinceañera a la que Julián Ramírez supuestamente defraudó.

Sonido Pirata asegura que no hubo contratación

Por su parte, Julián Ramírez afirmó que jamás lo contrataron.

"Yo voy y les tocó sin ningún problema, pero no me contrataron, a mí no me contrataron, de verdad. Vamos a seguir bailando con mis amigos. Nunca le he quedado mal a nadie, de verdad, en buena onda, sin que se me enojen. Vamos a echarle", explicó.

Usuarios reaccionan en redes

Usuarios de la red social se manifestaron al respecto:

"Por este tipo de gente, se tiene que poner una valla para que no se acerquen e insulten al sonidero", "Mis respetos para pirata", "Ábrelo a la jodida, no debes dejar que se acerque la gente que trae otras intenciones o esta borracha o drogada", son algunos comentarios de internautas.

¿Quién es el Sonido Pirata?

De acuerdo a su cuenta de Facebook, Sonido Pirata es un equipo de sonido musical sin derechos de autor, creado en mayo de 2020.

El equipo es liderado por Julián Ramírez, quien porta un sombrero de pirata y es el animador del sonido; cuenta con personajes como el "Bocho" y la "Cholondrina".

En la red social, Sonido Pirata tiene múltiples videos donde comparten sus sonideros con miles de reproducciones.

Asimismo, en su canal de YouTube: Sonido PIRATA también comparte presentaciones del equipo de sonido.

