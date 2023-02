VIDEO: Gatito rescatado entre los escombros en Turquía se niega a abandonar al hombre que lo salvó

El terremoto de magnitud 7.8 en Turquía y Siria ha dejado decenas de historias de esperanza, pues en esta ocasión un gatito que fue rescatado entre los escombros se negó a irse lejos del hombre que lo salvó, lo que provocó que el hecho se volviera viral.

Por medio de Twitter, el usuario @Gerashchenko_en compartió el emotivo video donde se ve a un michi en el hombro de un rescatista.

"Un gato se salvó debajo de los escombros en Turquía. Ahora se niega a dejar el lado de su salvador", se lee en el tuit.

En la grabación se aprecia al brigadista sonriente tras la actitud del gatito, quien permanece firme en su hombro.



A cat was saved from under the rubble in Turkey. It now refuses to leave its rescuer's side. pic.twitter.com/Nveaxu3QrG

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 16, 2023