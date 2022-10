VIDEO. Gabo Montiel (werevertumorro) aclara en sus redes el rechazo que hizo a sus fans en una firma de autógrafos

Gabriel Montiel Gutiérrez, mejor conocido como Werevertumorro y Gaborever, dio de qué hablar en redes sociales, pues circula un video en el que se observa con una actitud arrogante e incluso ofensiva para sus seguidores.

Durante una firma de autógrafos sus fans aprovecharon para saludar al youtuber, sin embargo, él las rechazó.

En un inicio, una seguidora le da un beso en la mejilla y acto seguido él se limpia con una cara de desagrado o asco, posteriormente otra chica lo abraza y él no le corresponde el abrazo, al contrario, se observa cómo vuelve a hacer una cara de molestia.



Incluso hace sonidos explícitos como si estuviera a punto de vomitar. Los seguidores que se encontraban en el lugar se reían de la situación, confundidos si era una broma o la actitud del youtuber era real.

Al respecto, Gabo Montiel aseguró en un tuit que la gente que ve sus videos es como de su familia.

"Quiero aclarar sobre este video. He recibido mucho hate y creo que no lo merezco… Siempre he dicho que la gente que ve mis videos es como mi familia y mi familia me da asco. Saludos a todos. Los quiero", bromeó.

