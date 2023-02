VIDEO: Eva de Metal rompe el silencio sobre violencia que vivió en su relación; "váyanse a la primera"

La influencer Eva de Metal denunció recientemente a su expareja Jano, de abuso físico y psicológico. Por medio de sus redes sociales dio a conocer que le fue infiel y que la había golpeado.

“Jano acaba de pegarme y ponerse muy agresivo. Alek desesperado y llorando tuvo que llamar a mi hermano y a su papá para pedir auxilio mientras yo le gritaba desde la sala que por favor le llamara a alguien. Me tiró al suelo, me arrebató el celular cuando estaba grabando”

En un Live comentó que le duele que su hijo tuvo que llamar para pedir ayuda y recomendó a sus seguidores a no tolerar ningún tipo de violencia, pues ella dejó pasar las “red flags” porque consideró que no escalaría a más.

Eva contó que las señales empezaron con cosas que parecían no tener importancia, por ejemplo, una vez que ella estaba cantando con una de sus amigas una canción de “Pxndx”, Jano le reclamó porque supuestamente esa canción le recordaba a su ex y le cuestionó si lo extrañaba.

Después dijo que guardó silencio porque lo amaba y no quería que nadie supiera lo que realmente pasaba.

"La situación fue escalando a tal punto que dejé toda mi vida por mantenter esta relación"

Además confesó que le perdonó múltiples infidelidades porque él aseguraba que iba a cambiar, hasta llegaron a ir a terapia, pero él seguía replicando las conductas que a ella le hacían daño.

“Yo le cachaba mensajes con chavitas y él aseguraba que no era una infidelidad y después de ir a terapia me decía que no volvería a pasar, fue mi error por perdonar, estuvo muy mal pero creí genuinamente que no iba a volver a pasar”

También dijo que ella se encontraba en un duelo por haber perdido a su mejor amiga, quien falleció víctima de un feminicidio ocasionado por su pareja.

¿Por qué se alejó de sus redes sociales?

La influencer dio a conocer que se alejó por más de cinco meses por tratar de mantener su relación, incluso la alejó de su familia y amigos.

“Saben que viví un tiempo en Toluca y nunca fui más infeliz en mi vida, estaba lejos de todos y ahora que lo pienso fue parte del control de que yo no tuviera ayuda inmediata, no sé, porque mis amigos le caían mal y empezó a alejarme y cedí”

Aseguró que regresará a las plataformas digitales, pues después de abandonarlas por tanto tiempo; perdió todo por lo que había trabajado.

“Nunca den todo por una persona, yo invertí lo que ganaba de las redes en un estudio de tatuajes ya ahora ya ni siquiera tengo las contraseñas, no tengo nada y les agradezco por recordarme con cariño y apoyarme”

Aunque comentó que no ha sido un proceso fácil, pues le costó ocho años darse cuenta y alejarse: ahora regresará para crear contenido para sus seguidores.

“Les pido su apoyo para recuperar lo que perdí: mi canal, las vistas, todo por lo que trabajé, los quiero mucho y no fomentemos el odio.

A pesar de lo que contó, Eva de Metal mencionó que no pretende generar una campaña de odio en contra de su expareja, sino que simplemente la apoyen.

