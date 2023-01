El actor Jeremy Renner sigue en estado crítico tras sufrir un accidente cuando operaba una máquina para retirar nieve cerca de su casa en Reno, Nevada, en los Estados Unidos.

Renner, de 51 años de edad, fue trasladado a bordo de un helicóptero para recibir atención médica.

Un video obtenido por TMZ muestra el momento exacto en que un helicóptero rescata al actor de las series The Mayor of Kingstown, y Marvel’s Hawkeye de Disney, varias horas después del accidente.

En las imágenes se observa que la aeronave se eleva al cielo entre un bosque totalmente cubierto de nieve, llevando consigo al actor.

De acuerdo con el portal TMZ, el accidente con la máquina quitanieves habría provocado que el actor perdiera gran cantidad de sangre, luego de que tuvo una grave herida en una de las piernas.



The moment Jeremy Renner was airlifted to hospital after running over his own leg with snowcat while plowing driveway at his Lake Tahoe ranch pic.twitter.com/blxngFBT8h

— sync (@syncmedia24) January 2, 2023