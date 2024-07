VIDEO: Captan a hombre lavando su ropa con agua de lluvia en CDMX y se vuelve viral en redes

En los últimos días, se han registrado intensas precipitaciones en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México, ocasionando inundaciones severas que han dificultado considerablemente el desplazamiento de los ciudadanos por las calles. Además, también se han reportado árboles derribados y vehículos detenidos como consecuencia de las condiciones climáticas adversas.

Este lunes 22 de julio, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil ha activado una alerta doble debido a la persistencia de lluvias intensas y la posibilidad de granizo en toda la Ciudad de México.

La alerta naranja se encuentra vigente en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Coyoacán, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Iztapalapa, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. Se pronostican precipitaciones que podrían alcanzar entre 30 y 29 mm durante la tarde y la noche.

Lee también: ¿Qué son las tradwife, el polémico trend de TikTok que promueve los roles de género?

Persisten lluvias y chubascos en gran parte de la Ciudad de México.



Recuerda que se encuentra activa la Alerta Naranja y la Alerta Amarilla por lluvias fuertes. #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/LmzthuYvQ4 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 22, 2024

Captan a hombre lavando su ropa con agua de lluvia en CDMX

Sin embargo, no todas las personas tienen una percepción negativa de estas condiciones meteorológicas, ya que algunos han encontrado utilidad en las lluvias recientes en la Ciudad de México (CDMX).

A través de TikTok, la usuaria @baby_gi_ compartió un video en el que se puede observar a un hombre, supuestamente en situación de calle, aprovechando los charcos en lo que parece ser un mercado para lavar su ropa.

En el breve clip de aproximadamente 10 segundos, acompañado del popular audio "Qué es eso" de Bob Esponja, se muestra al hombre frotando con vigor su ropa en la acera mojada por la lluvia, mientras otro individuo barre los desechos que lo rodean.

Lee también: TikTok: Joven se gradúa del Cbtis y dedica logró a Bad Bunny; reacción de mamá se vuelve viral

Como era de esperarse, esta grabación, la cual cuenta con más de 100 mil reproducciones y 2 mil me gusta, se volvió viral en la plataforma china, donde causó el asombro de varios usuarios, quienes mencionaron que dónde unos ven desventajas otros ven oportunidades; así mismo dejaron comentarios como:

"El problema no es que este lavando si no que no tiene jabón", "Se llama reutilizar el agua", "Mejor el señor lavando su ropa no que muchas desperdiciando oportunidades", "Vi la oportunidad , y la tomé" y " No deberías burlarte del señor, no todos tienen un hogar como la mayoría lo tenemos. Más respeto y empatía".

También te interesará:

Claudia Sheinbaum: ¿Cuáles son los requisitos para obtener la beca universal para niños y niñas?

Estos son los refrescos más dañinos para la salud, según Profeco

El poderoso jugo que regenera los pulmones, recomendado para personas con asma o EPOC

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv