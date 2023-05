¿Camioneta con sonido del "fierro viejo" en inglés recorre CDMX? Hay dilema sobre gentrificación

¿En Ciudad de México la gentrificación está empeorando? En redes sociales se ha difundido un video donde se observa una camioneta de las que recolecta electrodomésticos, colchones y otros enseres en desuso recorrer las calles en espera de que algún vecino salga a entregarles algún aparato.

Lo que llama la atención es que el sonido de Fierro Viejo que supuestamente reproduce la camioneta al recorrer las calles de Ciudad de México está en inglés, por lo que usuarios de redes sociales se han cuestionado si esto realmente ocurre en colonias como la Roma y Condesa, donde se ha acusado gentrificación.

Cabe recordar que la versión original de este audio fue grabada en español por María del Mar Terrón, alrededor de 2013. La grabación era utilizada por su padre quien se dedicaba a la recolección de electrodomésticos en desuso sin embargo se popularizó en todo México.

En los comentarios del video compartido en TikTok por el usuario @dalmazanm1, los usuarios bromearon sobre el sonido que emite la camioneta, sin embargo, otros aclararon que ese video fue grabado en la colonia Narvarte, no en la Roma-Condesa.

“¿Esto es real?”, “Esa es la colonia Narvarte”, “Esa es la Narvarte no la Roma”, mientras que otros internautas cuestionaron si se trataba de alguna broma: “Nooo los del Fierro Viejo nooo, hemos sido conquistados otra vez”.

Hasta el momento la publicación que se publicó por el usuario @dalmazanm1 cuenta con más de 264 mil “Me Gusta” en TikTok.

¿El sonido del "Fierro Viejo" en inglés se utiliza realmente?

El video habría sido captado en la esquina de Vértiz y Concepción Béistegui, pero el audio que se utiliza del sonido de Fierro Viejo en inglés está sobrepuesto. Éste corresponde a una publicación compartida por la cuenta de @villegaz en Tiktok en días pasados.

En el audio se puede escuchar: “Gentrificación en la Roma-Condesa: We purchase matresses, drums, refrigerators, stoves, washing machines, microwaves or some old iron that you are selling”.

De hecho, esta no es la primera vez que el sonido del Fierro Viejo en inglés sale a la luz. En noviembre de 2022, ya se había viralizado en redes sociales.

En aquella ocasión el audio fue compartido por @lospaysdeluigi, mientras se observa la toma desde una ventana de un departamento.

Pero no son las únicas versiones que se han creado en otros idiomas, incluso en la cuenta de Instagram unpeu_defrancais se hizo la traducción al francés.





