Vegetariano descubre en ticket el apodo que le colocó un mesero y la reacción es sorprendente

Las personas que comen comida vegetariana no siempre encuentran en la carta de los locales gastronómicos platos que se adapten a su alimentación. Sin embargo, a veces o bien hay menú vegetariano, celíaco, o vegano, a veces los mismos locales tratan de adaptar sus propuestas.

Hay meseros más predispuestos que otros, pero lo que nunca sucede es que esta expresión quede manifiesta en el ticket como le sucedió a una persona. El ticket fue viralizado en Twitter por una cuenta y las reacciones fueron de todo tipo, a favor y en contra de lo que había sucedido.

Según se observa en el recibo que se viralizó en Twitter alcanzando más de 3.7 millones visualizaciones y superando los 45.7 mil ‘Me Gusta’, le lee con claridad que uno de los platos pedidos era “sin carnes para la rompe bolas”. Por supuesto que semejante declaración no pasó desapercibida para los internautas.

Además, las personas que habían solicitado los platos hicieron críticas sobre lo que terminó sobre sus mesas y que también fue viralizado en Twitter. Señalaron que los espaguetis que habían pedido eran de champiñones con queso sin carne pero ese plato no estaba en la carta y recibieron fideos con tomate. Y se quejaron porque se les pretendió cobrar el precio del plato que habían pedido al inicio.

Aquí os dejo las historias que compartió la cliente ayer en su insta junto al ticket. pic.twitter.com/OuELsNtmfV — Soy Camarero (@soycamarero) April 29, 2023

Los usuarios de Twitter contaron sus experiencias en los locales gastronómicos y reaccionaron de distinta manera a la situación del apodo en el ticket. “Me pregunto por qué la clienta no devolvió el plato cuando se lo presentaron, y se queja después de comerlo y pagarlo con el rótulo de ‘rompe…”, escribió una usuaria. “La gente se queja de que los vegetarianos pedimos las cosas sin carne, pero no se quejan de los que van a un restaurante y te personalizan los platos quitándole, no sé cuantos ingredientes porque al/la señoritx no le gusta”, agregó otro.