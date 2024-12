Vacaciones de Navidad 2024; ¿qué día de diciembre inician, según el calendario SEP 2024 - 2025?

Con la llegada de diciembre, las vacaciones decembrinas están cada vez más cerca.

Estos días no solo son una oportunidad para disfrutar de momentos familiares, sino también para descansar, viajar o simplemente desconectarse de la rutina diaria.

Vacaciones de invierno 2024.Foto: Unsplash

Las festividades más importantes de esta temporada, como Nochebuena, Navidad, Año Nuevo y Día de Reyes, son esperadas con gran entusiasmo por estudiantes y familias de todo el país.

La Navidad es una de las festividades más esperadas por estudiantes. Foto: Unsplash

En este contexto, muchas familias mexicanas aprovechan las vacaciones para realizar viajes, explorar nuevos destinos o conocer otras culturas. Sin embargo, ante la cercanía del fin de año, surgen preguntas entre los padres y estudiantes, sobre todo en relación con las fechas exactas en que comenzarán las vacaciones escolares. Una de las dudas más comunes es: ¿qué día comienzan las vacaciones de invierno 2024? por lo que a continuación te lo decimos.

¿Qué día comienzan las vacaciones de Navidad 2024?

De acuerdo con el calendario escolar oficial 2024-2025 emitido por la Secretaría de Educación Pública (SEP), las vacaciones de invierno comenzarán el próximo jueves 19 de diciembre de 2024 para los estudiantes de educación básica, es decir, para aquellos que cursan preescolar, primaria y secundaria.

Días de descanso obligatorio según la SEP. Foto: SEP

Este descanso se aplicará tanto a las escuelas públicas como a las privadas que forman parte del Sistema Educativo Nacional.

Es relevante señalar que, dentro del calendario escolar, se consideran días no laborables los 25 de diciembre y 1 de enero, fechas que coinciden con las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. A pesar de que no son días efectivos de descanso académico, sí forman parte del periodo vacacional, por lo que los estudiantes y docentes no asistirán a clases en esos días.

Año Nuevo 2024. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

¿Cuándo regresan a clases los alumnos de educación básica?

El periodo de vacaciones abarcará tres semanas completas, iniciando desde la tercera semana de diciembre hasta la primera semana de enero.

Los estudiantes disfrutarán de este merecido descanso hasta el jueves 9 de enero de 2025, fecha en la que se reanudan las clases en todas las instituciones educativas del país.

Los estudiantes disfrutarán de las vacaciones de invierno hasta el jueves 9 de enero de 2025. Foto: Andrea Murcia / Archivo CUARTOSCURO.COM

¿Habrá otros días de descanso en diciembre?

Es importante aclarar que, según el calendario escolar de la SEP, no se contemplan otros días de asueto adicionales en el mes de diciembre. Esto significa que, más allá de los días 25 de diciembre y 1 de enero, no se prevén más descansos oficiales para los estudiantes.

