Usuarios arremeten contra “Lady Pays” por vender postre con hongos y cucarachas en NL

Sandra Lizeth González, conocida en redes sociales como "Lady Pays", ha estado en tendencia en redes sociales después de que una usuaria denunciara un gran problema con uno de sus famosos pays.

A través de su cuenta de Facebook, la usuaria Salazar Ade, publicó una serie de fotografías donde se observa algo muy desagradable: hongos y, aparentemente, patas de cucaracha en uno de los postres que le compró a Lizeth.

“Pensé que sería la única, pero ya vi que no; se podrá excusar con el sol, pero las patas de las cucarachas no salen por el sol, salen por no tener higiene. $40 pesos por hongos y cucarachas y asoleados (y no salgan con q es envidia jajajajajaja) Lady Paysmx”, escribió en la publicación.

Lee también: VIDEO: Mujer vende donas en pleno vuelo y la apodan “Lady Krispy Kreme”

Usuarios arremeten contra “Lady Pays”. Foto: Redes sociales

En una de las fotos que Ade compartió se aprecia como uno de los pays contaba con manchas verdes en la mermelada de piña, lo que parece ser hongos. Además, en otra de estas, se ve lo que parece ser una pata de cucaracha entre la mezcla del pay.

Está publicación, la cual ha sido eliminada, obtuvo varias reacciones por parte de usuarios, donde mencionaron que este tipo de incidentes no son nuevos, pues antes de que Salazar publicara esto, otros de sus clientes ya habían advertido sobre la posible mala calidad de estos pays. Además, hubo quienes se quejaron de los precios, pues mencionaron que han subido de $40 a $50 pesos, sin que la calidad o el sabor hayan mejorado.

Lee también: VIDEO: Mujer lanza comentarios homofóbicos en sala de cine de CDMX; la llaman "Lady Cinemex"

Quitan a "Lady Pays" de avenida donde vendía sus productos

Luego de que se diera a conocer esta polémica, Sandra utilizó su cuenta de TikTok para informar que había sido retirada del lugar donde había estado vendiendo sus postres, en la Avenida Israel Cavazos, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

Según Sandra, el motivo de la remoción del toldo verde que había montado en medio de las avenidas fue la falta de un permiso adecuado por parte del municipio para realizar ventas en ese sitio específico, por lo que las autoridades le solicitaron que desmantelara su puesto y abandonara la ubicación.

“En diferentes avenidas hay cuatro puntos, y este es uno de ellos (...) nosotros teníamos ese toldo verde que se ve allá en medio de la avenida, pero resulta que no tenemos permiso del municipio de Guadalupe para vender nuestros pays y nos han quitado del lugar”, expresó.

Ante esto, optó por vender los postres en la Gas Express Nieto, justo enfrente de su anterior punto de venta, por lo que aún continuará en la zona, pero en otro lugar. Esta decisión le permitirá seguir ofreciendo sus postres a sus clientes habituales sin alejarse demasiado de su anterior ubicación.

“Como sea seguimos vendiendo, no crea usted que ya nos rajamos o nos dimos por rendidad, ¡NO!. Si no ves el toldo en medio es porque el toldo está donde se encuentra el Gas Express”, dijo.

Cabe recalcar que la joven cuenta con un equipo de mujeres que la apoyan en esta actividad. Ellas trabajan de manera constante durante un horario de 6 horas diarias, sin contar los períodos de descanso. Gracias a su esfuerzo y dedicación, logran vender todo el producto disponible en apenas 4 horas.

También te interesará:

Conoce cómo es el método japonés para perder peso bebiendo agua

¿Qué alimento debes evitar para prevenir diabetes tipo 2, según Harvard?

¿Cómo ven los perros a las personas, según adiestradora canina?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv