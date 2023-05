Una joven recibe bullying de su amiga y su madre por esta prenda de vestir

Cuando uno elige una prenda de vestir, lo hace en base a sus gustos, y siempre espera que nadie lo critique, ni siquiera su mejor amigo.

Lamentablemente esto le sucedió a una joven influencer de Argentina conocida bajo el usuario de @teffo.scarinci. La joven siempre suele hacer los famosos “Get Ready With Me” en TikTok, pero su mamá y su mejor amiga le revisaron el armario y le criticaron todo.

Una de las prendas que aparece al comienzo del video es un pantalón, que según las amigas de Teffi parecía una bolsa de mercado. Rápidamente la secuencia se viralizó en TikTok.

La mejor amiga de Stefania había ido a pasar la noche a su casa, y decidieron probarse diferentes prendas. Pero todo se desvirtuó cuando la amiga de Tefy encontró prendas que le parecieron graciosas.

@teffo.scarinci pov mi mama y bestie me critican mi ropa ICONIC ♬ sonido original - teffo.scarinci

“Son unos pantalones ‘iconic’” , dijo la influencer. Su amiga le respondió entre risas: “Icónicos dice... amiga te va a agarrar el camión de la basura”.

Sin embargo, esto no terminó allí. “Te van a confundir con una bolsa”, agregó. “Qué horror”, le comentó a la madre de Stefania que estaba en la cama junto a su hija. “Qué asco... ¿tenés una campera igual?”, le preguntó. Ella asintió con la cabeza y le hizo una sugerencia particular: “Te va a confundir SILSA, amiga... no te lo pongas”.

SILSA es una empresa de Buenos Aires que se dedica a la limpieza y a la recolección de basura en Berazategui (una localidad de Buenos Aires). Sin embargo, la amiga de Tefy siguió encontrando parecidos con la ropa de su amiga.

“Es el muñequito de las ruedas”. “El Michelín pero negro”, acotó la madre, mientras lloraba de la risa. “Cuando mi mamá y mi ‘bestie’ critican mi ropa ICONIC”, escribió en la descripción de la publicación.

Incluso la publicación de Tefy comenzó a recibir cientos de comentarios. “Perdón Teffy, pero en esta apoyo a tu amiga y tu mamá”, dijo una chica. “Esa sí es una amiga, te dice la verdad”, agregó otra usuaria. “Para la moto está genial”, comentó otra joven en el video de TikTok.