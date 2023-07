¿Una experiencia millonaria? Alpinista Andrea Dorantes revela cuánto cuesta escalar al Everest

Este martes, un helicóptero de la empresa Magnan Air se estrelló al momento de sobrevolar la zona del Monte Everest. En la aeronave iban a bordo cinco tripulantes mexicanos que perdieron la vida durante el siniestro.

La noticia fue confirmada por Pushpa Kamal Dahal, ministro de Nepal. Como ocurrió con el Titán, tras conocerse el accidente aéreo salieron a la luz experiencias de alpinistas que han vivido en carne propia lo riesgoso que es subir a la montaña.

Una de ellas fue Andrea Dorantes. La mexicana se convirtió en la deportista más joven de Latinoamérica en llegar a la cima del Everest a mediados del 2023.

La alpinista Andrea Dorantes es amante de la adrenalina y contó en entrevista cuál es el costo por escalar el Monte Everest en Nepal. / Foto: Instagram

Andrea Dorantes revela cómo es escalar el Everest

En una entrevista para el programa “La Saga”, conducido por Adela Micha, la alpinista reveló diversos detalles sobre la hazaña en el Monte ubicado en Nepal.

La periodista cuestionó a Dorantes por qué la experiencia para subir es tan costosa. “Cuesta caro porque uno: los permisos son muy caros. Para tú poder pisar la montaña es un permiso de 250 mil pesos, sólo para pisar la montaña”, reveló.

La atleta confesó que cerca del 20 por ciento de personas que pagan por la experiencia, ni siquiera se atreven a pisar el Everest. Además, agregó que el costo incrementa por los aditamentos que los alpinistas deben llevar.

“Tanque de oxígeno, sherpas, cocinero... es demasiada logística por eso son los precios”, aun con ello Andy aseguró que vale la pena pagar por la experiencia desde la afición deportiva

Por otra parte, detalló que el costo por vivir la experiencia ronda el millón de pesos, pero es importante considerar gastos extras para la supervivencia, como la contratación de personal de apoyo.

“Sí te alivia que alguien te esté derritiendo nieve del glaciar para que tú puedas tomar agua”, acotó a la periodista. No obstante, a pesar de haber logrado escalar la cima más alta del mundo, la joven también vivió momentos de terror, como el hecho de ver a 4 personas que murieron durante su trayecto y cuyos cuerpos tuvieron que bajar.

“Siento que entran como en un estado de shock, ya no dimensionan (..) Yo creo que la falta de oxígeno y estar en ese ambiente hace que no te afecte. A mí me sorprendió la frialdad con la que vi los cuerpos”, recordó.

La mexicana también dijo que los alpinistas no suben solos, sino acompañados por Sherpas que se encargan de guiar y monitorear el estado de salud de los deportistas.

¿Quién es Andrea Dorantes, la alpinista que subió al Everest?

Andrea o Andy Dorantes es una atleta de 26 años originaria de Guanajuato. Es amante de la adrenalina y en su cuenta de Instagram documenta todo tipo de vivencias en paisajes montañosos.

La alpinista comenzó a recorrer el mundo desde temprana edad, razón por la que se ha propuesto conquistar los 7 picos más altos del mundo.

Hasta el momento ha escalado Vinson, Kosciuszko, Denali, Aconcagua, Kilimanjaro y el Monte Everest.

Andrea Dorantes, la alpinista oriunda de Guanajuato. Foto: Instagram

