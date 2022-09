"Tú y yo, un plato de pozole y Luis Miguel"; estos son los mejores memes de "El Sol" por el 15 de septiembre

Llegó el 15 de septiembre, fecha en que se conmemora el inicio de la Guerra de Independencia y se celebra la patria de esta nación. Banderas, luces y papel picado adornan los hogares mexicanos, pero las reuniones también suelen ambientarse con música, y Luis Miguel es el artista favorito de quienes llevan a México "en el corazón".

Así lo dejaron claro varios internautas que compartieron memes y destacaron aquellas piezas de "El Sol" que han acompañado a los mexicanos a través de los años. Por ejemplo, en una publicación en Twitter del usuario @hevell8, se destacan los álbumes "México en la piel" y "México por siempre", publicados en 2004 y 2017, respectivamente, que enaltecen la identidad nacional.



También ha circulado una imagen manipulada: el retrato de "Luis Miguel Hidalgo", que combina al artista con el "padre de la patria". Además, los tuiteros han advertido que este personaje no traerá pozole durante la noche a quienes se duerman tarde ni a los mal portados.



Ya duérmanse o si no Luis Miguel Hidalgo no les va a traer pozole pic.twitter.com/aOwwDzrEWb

Otros han resaltado la fuerza y cualidades de "Luismi", pues se le puede apreciar en una ilustración al estilo de los cómics de superhéroes. "¡Mira! ¡Es el Luis Miguel número 88!" y "15 de septiembre, o como yo lo conozco, el día nacional de Luis Miguel" son ejemplos de los comentarios en Twitter.

Además, varios internautas han compartido imágenes y opiniones divertidas sobre Luis Miguel y su típica asociación con esta fecha especial.





Lee también: VIDEOS. "¡Viva su jefa!", "¡Viva México 3 veces!"; así han sido los "tropiezos" al dar el Grito de Independencia



Luis Miguel es un cantante tan chingon que se da el lujo de tener su propio día

Es que te has convertido en parte de mi alma ya nada me consuela si no estás tú también. #LuisMiguel pic.twitter.com/Aao8cneizq

— Chivantonio (@braided_snd) September 14, 2022