Tras explotar contra Joanna Vega-Biestro, Gustavo Adolfo Infante se disculpa

Luego de que Gustavo Adolfo Infante discutiera con Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado, durante la emisión en vivo del programa Sale el Sol, el periodista extendió sus disculpas a sus compañeras y a la audiencia.

“Si mis compañeras se sintieron ofendidas Johana y Ana María ofrezco una disculpa, siempre estamos con la más sana de las intenciones para entretenerlos”, expresó al finalizar su programa De Primera Mano.

No sin antes reconocer que se había alterado, pues estaban discutiendo sobre un mensaje relacionado a una nota que se estaba transmitiendo en ese momento.

“Me alteré, primero le ofrezco una disculpa a la audiencia que es lo que más nos importa, por lo que es que trabajamos todos los días en Imagen Televisión. Si lastimé sus oídos, estábamos discutiendo sobre un mensaje que me había mandado mensaje Giovanni Medina”, indicó.

¿Qué dijo Gustavo Adolfo Infante?

Durante el programa "Sale el Sol", en donde también conducen los presentadores, Ana María Alvarado y Álex Kaffie, Infante explotó con la conductora y pidió que lo quiten del programa o si no que la quiten ella.

"A mí la neta ya me tienen muy cansado, entonces yo a partir de este momento le voy a pedir a la empresa que me quite de este programa a mí o que quite a Joanna, porque yo no puedo estar aquí con Joanna", expresó el conductor.

Ante las palabras de Gustavo Adolfo, la también conductor de radio Vega-Biestro dijo: "¿Me estás amenazando? tratamos de ser los más objetivos y tú al aire me estás amenazando".

Por su parte, la periodista Ana María Alvarado, quien también se encontraba presente en el estudio, quiso parar la discusión y discutirlo fuera del aire. "Yo creo que tenemos que calmarnos todos, porque estamos al aire; Gus, hay que tranquilizarnos".

"Hay que hablarlo fuera del aire, somo compañeros y cada quien tiene sus puntos, no creo que sea el mejor momento", agregó.

