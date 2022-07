"Cuando tu viaje a la Huasteca se convierte en una experiencia única", son las palabras para describir un video publicado en la red social TikTok en el que se muestra un inesperado momento durante un viaje de aventura que termina con el hundimiento de una lacha de un grupo de viajeros.

El video rápidamente tuvo gran cantidad de vistas debido a que fue tomado con humor por el usuario @efrainkamacho, quien lo compartió en la plataforma.

Y es que el suceso del hundimiento de la lancha en una excursión en la Huasteca Potosina fue comparado con el famoso barco Titanic, ya que de fondo se escucha la melodía "My heart will go on" con flauta desafinada, para exponer con humor el suceso desafortunado.

En el video se aprecia a los turistas que comienzan a gritar conforme se hunde la lancha lentamente, otros intentan sacar el agua, pero es inutil, pues ya está inundada.



Tras el hundimiento, algunos nadan a la orilla para ponerse a salvo, mientras que otros se sostienen del bote hundido, tal como el personaje de Rose sobre la tabla en la película de "Titanic".

Los comentarios no hicieron esperar, ya que los usuarios lo tomaron con gran humor: "un premio al camarógafo, se lo merece", "me pasó eso en el mismo lugar... lo más divertido", fueron algunos de los comentarios en el video que ya supera los 33 mil "Me gusta".

