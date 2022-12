TikTok. Patrulla llega a fiesta y jovencita saca a bailar a policía

En TikTok se viralizó el momento en que una jovencita comenzó a bailar con un policía luego de una patrulla llegó a la fiesta dónde se encontraban.

En las imágenes de apenas unos segundos de duración se ve a una mujer dialogar con un grupo de policías, mientras la música suena a todo volumen de fondo.

Con las luces de las torreta encendidas, una patrulla de la Policía Municipal permanece estacionada mientras sus uniformados dialogan con las jóvenes.

Una de ellas aprovecha el momento para tomar de la mano a uno de los policías y comienza a bailar de pareja con él. Incluso alcanzan a dar una vuelta completa cada uno, antes de que los interrumpan.

La chica que viste una chamarra rosa con pantalón de mezclilla se separa del uniformado obligada por su amiga, quien le comienza a hacer reclamos.

Los otros policías que estaban en la zona sólo permanecen mirando la escena.

El video compartido por la usuaria @cristernaa en TikTok cuenta con más de 198 mil ‘Me Gusta’ y los comentarios de otros usuarios no han pasado desapercibidos. “Claramente sería yo”, “arreglando el problema”, “así yo para que no me arresten”.

