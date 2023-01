TikTok: Joven cuenta cómo sufrió extorsión en Tinder tras enviar fotos íntimas

Un usuario de redes sociales narró su experiencia tras ser extorsionado por Tinder, luego de que compartiera fotos íntimas a una mujer que conoció.

Por medio de TikTok, el usuario mr.yoblack reveló que hizo "match" con una mujer, la cual le explicó que no quería nada serio y solo algo casual.

Aunado a ello, el joven relató que le pasó su contacto a la mujer y comenzaron a enviarse fotos íntimas. "Le envié una foto, de esas que pueden verse solo una vez y ella me respondió con otra".

Lee también Ricardo Salinas cuestiona pensión a joven con discapacidad psicosocial: "está actuando"

Sin embargo, dijo que todo cambió cuando le pasó su contacto de Facebook. "De repente me pidió que nos agregáramos a Facebook para que no fuéramos desconocidos, porque si están medio gacho mandarle tu pack a un desconocido, y me dijo búscame como Julia Lara”.



Así, el joven explicó que cometió el error de enviarle su perfil y en menos de 30 segundo le llegó el mensaje de extorsión: “Atención, este tipo es un enfermo, le manda este tipo de cosas a niñas de 14 años y las amenaza con su vida si no le mandan lo mismo a él. Ayúdame a compartir para que no pueda seguir haciendo lo que hace con ellas”, dijo el usuario, quien indicó que le mandó una captura de pantalla de la foto de su perfil junto a la imagen que él le había enviado en su pack.

Ante ello, detalló que el extorsionador quería dinero para evitar seguir difundiendo la foto, por lo que el joven primero le ofreció mil pesos; sin embargo, él le exigió 50 mil y luego 10 mil. Al final el joven solo le depositó 2 mil 500 pesos.

Lee también ¡No hagas todo lo que ves en TikTok! Qué pasa con tu cuerpo cuando tomas Clonazepam

El tiktoker comentó que el extorsionador cometió el error de revelar su nombre, además de otros datos.

Joven denunciará ante la Fiscalía

Finalmente, aseguró que lo iba a denunciar ante la Fiscalía, junto con las pruebas que había recabado.

“La moraleja es que entren a Tinder con responsabilidad, pónganse bien pilas, hay mucha gente que nada más está buscando cómo fregar a los demás y sacar dinero sin mover un dedo y no manden su pack a alguien desconocido, lo aprendí a la mala”, concluyó.

Lee también ¿Qué es el reto Clonazepam que se viraliza en Tiktok y pone en riesgo la salud?

¿Qué es Tinder?

Tinder es una aplicación de citas que permite a los usuarios navegar a través de los perfiles de otros usuarios y "deslizarse" hacia la derecha en aquellos que les interesan y hacia la izquierda en los que no.

Si dos usuarios deslizan el dedo hacia la derecha en los perfiles del otro, es una "coincidencia" o "match" y pueden enviarse mensajes dentro de la aplicación.

La aplicación utiliza datos de ubicación para mostrar a los usuarios coincidencias potenciales dentro de un radio determinado y está disponible en las plataformas iOS y Android.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

aosr