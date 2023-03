TikTok: Influencer aplaude la conquista de España a México y la tunden

La historia de México está marcada por acontecimientos importantes, uno de ellos, fue la conquista de España al Imperio Azteca que inició en 1915 y culminó en el año 1521. Sin embargo, dicho periodo se convirtió en uno de los más difíciles para las civilizaciones prehispánicas.

Lo anterior se debe a que, como producto de la conquista, el pueblo azteca enfrentó una lucha por conservar tradiciones, creencias, lenguas y todo rasgo de su cultura. Además, diversos historiadores han descrito al hecho histórico como uno de los episodios más crudos, violentos y sangrientos de la humanidad.

Por ello, Melissa Ray, influencer y creadora de contenido, desató el enojo de usuarios de TikTok, pues argumentó que gracias a la conquista no tiene que viajar hasta Europa para para disfrutar la arquitectura española, sino que puede apreaciarla en Oaxaca.



Leer también: Katya Echazarreta presume Barbie en su honor; así luce

Melissa Ray es una influencer originaria de Arizona, Estados Unidos. En su perfil de TikTok publica videos sobre sus viajes alrededor del mundo, estilo de vida y moda.

Cuenta con un perfil de más de 52 mil seguidores y acumula 3.2 millones de me gusta. Entre sus videos virales destacan aquellos en los que documenta recorridos por museos y galerías de arte en Europa.



Foto: Captura de pantalla tomada de TikTok @imelissaray

Sin embargo, en una de sus más recientes publicaciones, la tiktoker decidió compartir con sus fans un tour por Oaxaca, entidad reconocida a nivel internacional por sus numerosos atractivos turísticos y riqueza cultural.

No obstante, al mostrar su paseo por el lugar, la joven lanzó un comentario que causó molestia entre los usuarios de la plataforma.

Leer también: Premios Oscar 2023: Películas con poco presupuesto que han ganado una estatuilla

“Pasé todo el día recorriendo Oaxaca, admirando todo. Parece España, sé que no lo es, es México”, anunció a sus seguidores de TikTok.

“Pero España conquistó México y estoy muy agradecida porque no tengo que viajar muy lejos para admirar estas bellezas”, dijo en referencia a las catedrales e iglesias que visitó.

De acuerdo con la explicación de Melissa Ray, si no se hubiera producido la conquista de los españoles, Oaxaca no tendría la arquitectura semejante a la que hay en Europa.



Como era de esperarse, el video de Melissa Ray desató críticas. Algunos la tacharon de racista, xenofóbica y desinfluencer; otros más le comentaron que no podía comparar a España con Oaxaca solo por querer hacer un “video aesthetic”.

En cuestión de días, la influencer dio de baja el clip original, pero ya había sido reposteado por decenas de usuarios de TikTok. Asimismo, subió un nuevo clip en el que omitió los comentarios sobre la conquista.

En un segundo metraje, Melissa Ray informó que tomó la decisión de cerrar los comentarios en su perfil por los comentarios negativos que le llovieron.





@imelissaray

I took down the video out of respect since many of you recommended it. Its a learning experience for me & I dont promote hate so no comments for now

♬ original sound - imelissaray