Extrañan a Tom Holland durante “Umbrella” de Rihanna en Medio Tiempo del Super Bowl

Los usuarios de redes sociales extrañaron a Tom Holland durante el Medio Tiempo de Rihanna en el Super Bowl. El actor de Spiderman mostró sus habilidades para bailar como la barbadense en el programa Lip Sync Battle de Comedy Central.

En poco más de dos minutos, Tom Holland deleitó al público con una coreografía movida en la que incluyó algunos pasos de break dance. Incluso Zendaya, su actual pareja, quedó asombrada con su talento como bailarín.

El programa transmitido hace 5 años llegó a la memoria de los internautas quienes esperaban este domingo un Medio Tiempo con coreografías movidas.

En redes sociales el nombre de Tom Holland se volvió Tendencia este domingo por los usuarios que reclamaban su aparición durante el espectáculo de Rihanna.

Rihanna sin embargo tenía otros planes y anunció su segundo embarazo de forma icónica durante el Medio Tiempo del Super Bowl. La cantante lució un jumper color rojo que dejaba ver su abultado vientre.

Esta es la primera vez que una mujer embarazada actúa para el Medio Tiempo del Super Bowl.

¿Qué canciones interpretó Rihanna durante su show del Medio Tiempo?

Sin hacer movimientos fuertes ni pasos complicados, Rihanna cantó Umbrella, Bitch Better have My Money, Where Have You been, Only Girl in the World, Diamonds, We Found Love, Shine Bright Like a Diamond, entre otros de sus éxitos.

La cantante inició su espectáculo sobrevolando el campo en una plataforma.

Tras su espectáculo usuarios de redes sociales compartieron memes en los que indicaban haber extrañado a Tom Holland.



Todo muy bonito en el #MedioTiempo Rihanna, peroooo no cantaste "Love on the Brain" ni invitaste a Tom Holland para que bailará "Umbrella " #SuperBowl

como q no salió tom holland a bailar umbrella — momo (@jugsmcmichi) February 13, 2023

Jajajaaja, pero lo que ella no hizo por su embarazo lo hicieron sus bailarines, y la escenografía woww, y bueno a Tom Holland nadie le gana jajaja https://t.co/zom9aCr5q3 — Marcia Toledo (@Marchss00) February 13, 2023

Cómo así que Rihanna no invitó a Tom Holland a bailar Umbrella?! #SuperBowl pic.twitter.com/dv12VFZaln — Marcy Ana (@LaMarcyAna) February 13, 2023

Solo faltó Tom Holland pero Ri siempre iconic https://t.co/Q8xAzqlXs8 — Jacquieس (@MsJacquie7) February 13, 2023

¿Quién es Tom Holland?

Tom Holland es un actor y bailarín británico que debutó en la película “Lo Imposible” en 2012. Además es famoso por su interpretación de Spiderman en el Universo Cinematográfico de Marvel.

