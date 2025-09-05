Street Fighter: Paramount Pictures presenta elenco de nueva película; así fue el épico anuncio

Más Información

El aclamado y reconocido juego de peleas “” llegará a los cines. La famosa franquicia de batallas es un icono de los videojuegos desde los años 90; decenas de generaciones crecieron entreteniéndose con sus personajes.

La nueva película está planeada a estrenarse el 16 de octubre del 2026, a poco más de un año y con un casting gigantesco, el hype que se espera genere es inmenso.

Paramount Pictures presenta elenco de la nueva película

A través de X, la cuenta oficial “Street Fighter Movie” compartió el primer cartel de la película, que recuerda a los primeros juegos de la franquicia, la tipografía y textura simula las primeras ediciones de los videojuegos.

Además, se compartió quienes serán las personas encargadas de representar a los 17 personajes de todo el mundo: Andrew Koji será Ryu, Noah Centeno será Ken, Gallina Liang será Chun-LI, Cody Rhodes será Guile, Orville Peck será Vega, 50 cent será Balrog , Jason Momoa será Blanka , Vidyut Jammwal será Dhalsim , Olivier Richters será Zangief, Hirooki Goto será E. Honda, David Dastmalchian será M. Bison , Roman Reigns será Akuma, Andrew Schulz será Dan Hibiki, Eric André será Don Sauvage, Mel Jarnson será Cammy, Ryana vallandingham será Juli y Alexander Volkanovski será Joe.

Una nueva adaptación del juego a la gran pantalla

La película, que está bajo la producción de Paramount Pictures, se sumará a la tendencia de videojuegos que fueron llevados al cine, ejemplo, Mario Bros y Minecraft, o aquellos que se convirtieron en series como lo fue The Last of Us.

Esta será la tercera adaptación que tendrá la franquicia de videojuegos, la más recordada fue la estrenada en 1994 “Street Fighter: La última Batalla”, que protagonizó Jean - Claude Van Damme, la cual no fue tan bien recibida por la crítica ni por los fanáticos del videojuego.

