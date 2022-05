Star Wars: ¿En que orden ver sus series y películas? Aquí te decimos

‘Star Wars’ es una de las sagas cinematográficas más exitosas de todos los tiempos. La franquicia, constituida esencialmente de una serie de películas, en las que George Lucas fue la mente maestra, fueron producidas y distribuidas por The Walt Disney Company a partir de 2012.

Y, este miércoles 4 de mayo, se celebra el Día de Star Wars, una fecha especial para los fanáticos de estos filmes. Sin embargo, son muchas las ocasiones en que se puede confundir el orden y la cantidad de largometrajes o series que conforman la historia. Por ese motivo, a continuación, te contamos cómo debes ver la saga completa.



-Star Wars: Episodio IV - Una nueva esperanza (1977)

-Star Wars: Episodio V - El Imperio contraataca (1980)

-Star Wars: Episodio VI - El retorno del Jedi (1983)

Precuelas

-Star Wars: Episodio I - La amenaza fantasma (1999)

-Star Wars: Episodio II - El ataque de los clones (2002)

-Star Wars: Episodio III - La venganza de los Sith (2005)

Trilogía final

-Star Wars: Episodio VII - El despertar de la Fuerza (2015)

-Star Wars: Episodio VIII - Los últimos Jedi (2017)

-Star Wars: Episodio IX - El ascenso de Skywalker (2019)

Historias de Star Wars

-Rogue One: una historia de Star Wars (2016)

-Han Solo: una historia de Star Wars (2018)

-La Remesa Mala (2021)

-El libro de Boba Fett (2021)

-Obi-Wan Kenobi (2022)

Cómo ver toda la saga Star Wars por orden cronológico

Star Wars Episodio I: La amenaza fantasma (1999)

Star Wars Episodio II: El ataque de los clones (2002)

Star Wars The Clone Wars (2008-2014)

Star Wars Episodio III: La venganza de los Sith (2005)

Obi-Wan Kenobi (2022)

Star Wars: La Remesa Mala (2021)

Solo: Una historia de Star Wars (2018)

Star Wars Rebels (2014-2018)

Rogue One: Una historia de Star Wars (2016)

Star Wars Episodio IV: Una nueva esperanza (1977)

Star Wars Episodio V: El Imperio contraataca (1980)

Star Wars Episodio VI: El retorno del Jedi (1983)

The Mandalorian (2019) + Temporada 2

El libro de Boba Fett (2021)

Star Wars Episodio VII: El despertar de la Fuerza (2015)

Star Wars Episodio VIII: Los últimos Jedi (2017)

Star Wars Episodio IX: El ascenso de Skywalker (2019)

