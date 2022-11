Snoppy vuela en Misión Lunar de Artemis I

Snoopy viajó en la misión Lunar de Artemisa 1 para un propósito "muy importante", y esto se pudo apreciar en un video.

"@Snoopy tiene un propósito muy importante durante la misión #Artemis I.

Él es nuestro indicador de "g cero", lo que significa que su flotación indica niveles de microgravedad a bordo de la nave espacial @NASA_Orion", publicó en un tuit la NASA.

En la cápsula llevan indicadores de gravedad cero, que son pequeños elementos que proporcionan un marcador visual de cuando la nave espacial ha alcanzado la ingravidez de la microgravedad.



.@Snoopy serves a very important purpose during the #Artemis I mission. He is our “zero-g” indicator — meaning that his floatation indicates microgravity levels aboard the @NASA_Orion spacecraft! pic.twitter.com/mhgG5c9hMM

— NASA Artemis (@NASAArtemis) November 21, 2022