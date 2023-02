¡Shakira y Karol G triunfan! "TQG" arrasa en el top de búsquedas de Google México

Shakira y Karol G están atravesando por una de sus mejores etapas, tanto en lo personal como en su trayectoria musical. Su nuevo single “TQG” acaparó la atención de usuarios de redes sociales y no ha parado de sonar.

Las cantantes originarias de Colombia demostraron que lo suyo es facturar. Y es que, a un par de horas del lanzamiento, sus fanáticos inundaron la red con memes, videos, edits y todo tipo de contenido sobre la canción.

La pista musical que aborda un mensaje de superación hacia sus ex parejas, Anuel AA y Gerard Piqué, trajo consigo muchas curiosidades. Y la más significativa se encuentra en el propio título de la composición.



Foto: Captura de pantalla tomada de YouTube / Karol G

¿Por qué “TQG” entró al top de búsquedas de Google?

Con la euforia del single, diferentes usuarios preguntaron al buscador de Google “¿Qué significa “TQG”?. Y, contrario a lo que muchos pensaban, no se trató de una frase de las que acostumbran circulan en TikTok, como “Gpi” (gracias por invitar).

De acuerdo con Google México, en tan solo unas horas, la frase “qué significa tqg” alcanzó la quinta posición dentro de lo más buscado en México, con un aumento del +5.000% de consultas.

Pero no fue el único sitio web con gran tráfico de búquedas relacionadas a "TQG". En YouTube incrementó un +1.200%, convirtiendo a las cantantes en lo más viral del día.

Foto: Captura de pantalla tomada de Twitter @googlemexico

¿Qué significa “TQG” de Shakira y Karol G?

Desde el anuncio de su colaboración, las artistas le dieron una pista a sus seguidores de Instagram. A través de una fotografía, anunciaron el que sería el nombre del single “TQG”, el cual comenzó a generar reacciones por las estrofas.

“TQG” son las siglas de la frase “Te quedé grande”, misma que fue incluida en la sesión de Shakira con BZRP. “A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú", se escucha en los coros de la pista con el rapero.

A lo largo de la nueva canción, Shakira y Karol G hacen referencia a sus exparejas con versos como: “Se te olvidó que estoy en otra. Y que te quedó grande La Bichota”, “Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito. Que deje de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito”.

Otras de las frase contundentes que enviaron en su canción fueron: “Te conseguiste nueva novia, lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo todas las historias” o “¿No pues que muy tragadito, qué haces buscándome el lado si sabes que yo errores no repito?”.

