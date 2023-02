Shakira: El artículo favorito de Piqué con el que la cantante sigue facturando

Luego de anunciar su separación formal, Shakira y Piqué han tratado de mantener gran parte de su vida en privado. Desde la ruptura, la cantante colombiana se ha limitado a compartir sus sentimientos a través de la música.

En días recientes, Shakira paralizó al mundo con el estreno de su colaboración musical junto a Karol G. “TQG” dejó con un buen sabor de boca a sus fanáticos, quienes inundaron internet con las mejores frases de superación personal.

Con el estreno de su sencillo, Shakira también presentó su nueva faceta ante el mundo, en la cual ahora se le ve empoderada. Para muestra, la icónica frase “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan” que tanto ha causado revuelo en redes sociales.



Foto: Instagram @3gerardpique

Leer también: Afirma Shakira que colaboración con Bizarrap le cambió la vida: "estaría en otro lugar si no fuera por esa canción"

Con la “Sessions, Vol. 53” con BZRP y “TQG”, Shakira dejó en claro que está lista para explorar nuevos proyectos en su vida. Así lo reafirmó durante una entrevista para el programa “El punto”, conducido por el periodista mexicano Enrique Acevedo.

“No sabía que podía ser fuerte, siempre creía que era más bien frágil. Y tengo un poco de todo”, declaró la originaria de barranquilla en el estelar de Televisa.

A raíz de la ruptura, salieron a relucir varios detalles de la vida íntima de la pareja, como las pistas que llevaron a la compositora a sospechar de una infidelidad. Y tal parece que Shakira encontró la manera de sacarle provecho a la situación.

A días de la separación, la colombiana lanzó a la venta una sudadera con la emblemática frase de su canción. Y otro de los artículos con los que sigue facturando es precisamente su colección de perfumes.



Foto: Instagram @3gerardpique

Leer también: VIDEO: Bad Bunny asusta a fan que lo grababa; finge arrebato de celular

En el año 2018, Shakira presentó “Rock the night” a través de redes sociales. El perfume se convirtió en su primera fragancia masculina y una de las favoritas de Gerard Piqué.



Discover Rock The Night, the new masculine fragrance by Shak!

Descubran Rock The Night, la nueva fragancia masculina de Shak

ShakHQ pic.twitter.com/fyAdZEQdso

— Shakira (@shakira) February 9, 2018