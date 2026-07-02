La cadena estadounidense de hamburguesas Shake Shack continúa su expansión en México con la apertura de su primer restaurante en La Terraza Palacio Polanco, dentro de El Palacio de Hierro, una ubicación que busca ofrecer una experiencia gastronómica vinculada al estilo de vida y las compras.

Con esta apertura, la marca incorpora un nuevo punto de venta en uno de los complejos comerciales más representativos de la capital del país. La empresa señaló que esta llegada forma parte de una estrategia de crecimiento y adelantó que habrá más aperturas en este formato.

El nuevo restaurante ofrecerá el menú característico de Shake Shack, que incluye sus hamburguesas elaboradas con ingredientes de alta calidad, papas fritas tipo crinkle-cut, malteadas y otras opciones que han distinguido a la cadena desde su fundación en Nueva York.

La nueva ubicación ofrecerá el menú tradicional de Shake Shack, que incluye hamburguesas, papas crinkle-cut y malteadas. Foto: Cortesía.

De acuerdo con la compañía, la elección de La Terraza Palacio Polanco responde a la intención de integrarse a un espacio pensado para prolongar la experiencia de los visitantes, ya sea después de una jornada de compras, reuniones o actividades de ocio.

Desde su origen en Nueva York, Shake Shack ha apostado por crear espacios donde la comida funcione como un punto de encuentro para la convivencia y la experiencia compartida. Con esta nueva ubicación, la firma busca reforzar ese concepto en uno de los destinos comerciales más importantes de la Ciudad de México.

La apertura en La Terraza Palacio Polanco representa un nuevo paso en la consolidación de Shake Shack en el mercado mexicano y marca el inicio de una nueva etapa de crecimiento de la cadena en alianza con los espacios gastronómicos de El Palacio de Hierro.