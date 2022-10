¡Se nos casa! Herly da el sí a su novio en París frente a la Torre Eiffel

La Torre Eiffel fue testigo de la propuesta de matrimonio de la influencer Herly, quien dio el ¡Sí! Acepto a su novio Marvin Rodríguez con quien ha compartido nueve años de noviazgo.

Teniendo como fondo la emblemática torre iluminada, un camino de flores con el letrero "Marry Me" y un violinista amenizando la ocasión con al melodía de la canción de Bruno Mars "Merry You" , fue como se comprometió la pareja, quien compartió en sus redes sociales el especial momento.

"¡SI! ACEPTO…acepto amarte y respetarte como lo hemos hecho durante estos 9 años, acepto estar contigo en la adversidad y en lo próspero, quiero compartir mi vida con la persona que no soltó mi mano cuando mi mundo se caía a pedazos, se que todo ha pasado en el tiempo correcto, se que el amor tiene distintas perspectivas y agradezco haberlas conocido cada una contigo, recuerdo cuando llegamos a un cuarto sin nada, más que ganas de crecer, gracias por nunca reírte de mis sueños, si no siempre impulsarlos, gracias por hacer este momento tan especial, sigo en shock, me lo imagine de muchas formas, pero en ninguna vi este escenario te amo", escribió la tiktoker a través de su Instagram.



La pareja recibió diversas felicitaciones por parte de famosos entre ellos los conductores Tania Rincón, Faisy y Roberto Carlo, además de otros influencers como Ricardo y César de Pepe y Teo, Pamela Moreno, Dani Valle, Paco de Miguel, Pablo Chagra, entre otros más.

Por otra parte, su novio Marvin Rodríguez también compartió el momento en sus historias de Instagram con el mensaje "Bien dicen que a París uno viene a enamorarse más @herlanlly_rg te amo tanto yoyita" y agradeció a todos quienes fueron parte de la propuesta.

Semanas antes, Herly publicó en su cuenta de Tiktok que viajaría a Europa donde agradeció a sus seguidores por ser parte y ayudar que su sueño fuera una realidad. Incluso compartió en una de sus redes sociales una fotografía con su ahora prometido junto a una réplica de la Torre Eiffel de fondo, donde mencionó que ahora sería todo realidad; sin embargo, no imaginó que su viaje incluyera tan esperada sopresa.





@herlyrg Les quiero compartir esto que grabe ayer, por que mi mayor limitante para disfrutar lo que hoy tengo es voltear a ver el lugar de donde vengo, es difícil crecer, pero siempre es lo mejor, hoy me siento merecedora de lo que tengo ♬ sonido original - Herly RG



