"Se colgó de AMLO para tener un puesto"; Edy Smol se lanza contra Lilly Téllez por dicho gordofóbico a Citlalli Hernández

Luego de que la senadora Lilly Téllez insultara con un comentario gordofóbico a la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, el gurú de la moda, Edy Smol, la defendió y dijo que la panista "no es nada".

Por medio de Twitter se difundió un video donde el influencer en el mundo del fashionismo arremetió ante los insultos de Téllez.

"Lilly Téllez no es nada, no se le acerca a nadie; va a llegar un momento que no le van a querer servir la comida en un restaurante, no le van a poder ni poner gasolina, porque le ha dicho a la gente 'perros tomen sus croquetas', 'morenacos'", expresó.

Asimismo, afirmó que le debe "mil disculpas" a la secretaria morenista y consideró que es "producto del golpismo blando". "A Citlalli, que le debe mil disculpas, le ha dicho gorda, se burla de ella, como si pensara que está en un programa de Chespirito, donde se burlaban de Ñoño, pues quien se cree ella, ¿quién es ella? Es producto del golpismo blando".

De igual manera consideró que la senadora panista "se colgó" del presidente López Obrador "para tratar de tener un puesto". "Lilly Téllez no existía en la política de este país. Lilly Téllez es una comunicadora y se colgó de Andrés Manuel López Obrador y de todo el movimiento de transformación para tratar de tener un puesto, y de ahí se colgó para traicionar y brincar".

Finalmente, invitó a defender "a todo el que traten de atropellarlo por su raza, por su etnia, por su religión, por su capacidad económica, por su preferencia sexual, como sea, los mexicanos somos entrones y los mexicanos queremos ya equidad de oportunidad".



Citlalli Hernández fue atacada por Lilly Téllez el pasado martes, 11 de octubre, a través de Twitter, cuando ésta última publicó una fotografía de la senadora de Morena en la que se le aprecia leyendo "El Rey del Cash", acompañada del texto "cayó en la tentación, como si el libro fuera un taco de chicharrón".

Cayó en la tentación, como si el libro fuera un taco de chicharrón pic.twitter.com/y1oWs5T1Sb — Lilly Téllez (@LillyTellez) October 11, 2022

Así, aunque algunos cibernautas han manifestado la risa que les provocó el comentario de Téllez, otros han expresado su desaprobación mediante tuits como: "Me parece que no es el tono correcto Senadora. Eleva el nivel", y "¿Qué esperas? Se le acaban los argumentos".

