La plataforma de alojamientos Airbnb anunció la disponibilidad de la Máquina de Misterio a la órden de la legndaria serie Scooby Doo, en donde Matthew Lillard, actor que le dio vida a "Shaggy" está organizando tres maravillosas estadías en el vehículo.

Por medio de un comunicado, el sitio de renta informó el motivo por la cual pondrán a disposición la réplica exacta de la Máquina del Misterio.

"Lillard revive la nostalgia del año 2000 y convoca a invitados selectos a este mundo, que conoce tan bien, con una inolvidable estadía en caravana a lo largo de la costa del sur de California durante el verano", se lee en el texto.

De acuerdo con Airbnb, los invitados podrán reservar tres estadías individuales de una noche el 24 de junio, el 25 de junio y el 26 de junio por solo 20 dólares por noche, es decir, cerca de 400 pesos mexicanos, en celebración del aniversario 20 de la película de live action.

Durante las estadías, "los huéspedes podrán vivir como Shaggy y Scooby en la Máquina del Misterio" que incluye:

- Un saludo virtual de Lillard a su llegada; incluso puede compartir algunos de sus recuerdos favoritos con los niños curiosos.

- Un montón de recuerdos de 2002, como escuchar el último álbum de Sugar Ray en un reproductor de CD portátil, disfrutar del brillo de una lámpara de lava y ponerse el collar de conchas característico de Shaggy.

-Snacks all-you-can eat y un menú para elegir la cena, con todas las comidas favoritas de Shaggy & Scooby (como perros calientes y hamburguesas de berenjena).

-Juegos de misterio en abundancia para que los invitados puedan poner a prueba sus propias habilidades para resolver misterios.

-Una nueva versión completa de Scooby-Doo a altas horas de la noche, con palomitas de maíz, dulces de película y todos los Scooby Snacks que los huéspedes desean.

-Una instalación al aire libre con suficientes asientos y espacio para hamacas para que toda la pandilla vibre, libre de cualquier monstruo que pueda estar al acecho.

"Los fanáticos de Mystery Inc. pueden solicitar reservar esta estadía a partir del jueves 16 de junio en airbnb.com/mysterymachine".

Por su parte, el actor Matthew Lillard bromeó al respecto sobre la noticia.

I don’t actually remember putting the Mystery Machine on @airbnb, once I opened the app I blacked out as the spirit of hosting possessed my mortal body once again. pic.twitter.com/foOylZPoGf

