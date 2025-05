"Samo", el creador de memes que combina ironía, cultura pop y filosofía cotidiana; así los crea

A sus 30 años, "Samo" ha ganado notoriedad en redes sociales por su estilo único de hacer memes.

En entrevista con EL UNIVERSAL, comparte cómo comenzó este proyecto, qué lo inspira y cómo entiende el papel de la cultura pop en la reflexión moderna.

Entre frases breves y rostros famosos, este joven ha reinventado el formato del meme para hacerlo tan reflexivo como entretenido. Foto: Captura de pantalla en Facebook

Un fenómeno digital con alma de escritor

En un mundo saturado de contenido rápido y risas fugaces, Samo ha logrado crear un rincón distinto dentro del ecosistema digital.

Sus publicaciones —que mezclan imágenes de celebridades con frases cargadas de sentido— han capturado la atención de miles, provocando tanto carcajadas como introspección. Por ello, reveló cómo se convirtió en un referente del meme con mensaje.

“La idea surgió de a poco”, cuenta Samo, relajado, pero con firmeza. “Comencé escribiendo frases en Twitter que fueran divertidas y al mismo tiempo tuvieran fondo. Me ayudó mucho mi afición a los aforismos, porque te enseñan a decir mucho con muy poco”.

La creatividad de Samo no es azarosa. Sus memes muestran rostros reconocibles —actores, cantantes, modelos— en escenas llamativas, acompañados por frases que parecen extraídas de un libro de filosofía urbana. ¿Qué va primero, la imagen o el texto?

“Depende. A veces tengo la frase y busco una imagen que encaje; otras, interpreto la foto y dejo que me hable. Me gusta el contraste entre lo frívolo y lo profundo. Usar celebridades también me evita líos legales con derechos de autor”, explica.

Aunque los memes suelen encasillarse como contenido ligero, Samo defiende su derecho a experimentar con ellos como una forma de expresión más compleja. “Sí, hubo gente que decía que los memes deben ser solo para reír. Pero creo que hoy todos entendemos que también pueden hacer pensar, sin dejar de entretener”.

Su mensaje de fondo es flexible pero constante: invitar a cuestionar, a soltar rigideces y explorar la riqueza del lenguaje. “No siempre sigo una fórmula, dejo que la intuición me guíe. Aunque confieso que a veces forzar la creatividad para publicar es inevitable”.

El poder de conectar desde la ironía: cultura pop, vulnerabilidad y verdad

La elección de íconos populares no es casual. “La cultura pop atrae miradas. Si usas una imagen que todos reconocen, es más probable que el mensaje se difunda. Pero claro, eso no significa que el valor esté solo en la cara famosa. Hay que pensar también lo que se dice”.

Samo prefiere no vincular su trabajo a su historia personal, aunque admite que, inevitablemente, algo de sí mismo se cuela en cada publicación. “Trato de mantenerme al margen de lo que escribo porque siempre se corre el riesgo de ser psicoanalizado por desconocidos de internet, pero claro que llego a verme reflejado en algunas cosas. Los memes que recuerdo con más cariño son aquellos que creí que pasarían desapercibidos y terminaron haciéndose virales."

En cuanto a sus fuentes de inspiración, afirma que pueden ser tan simples como una lectura casual o una frase escuchada al pasar. “A veces no es falta de ideas lo que cansa, sino la presión de estar siempre produciendo. Por eso intento hacer espacio cada día para no hacer nada”.

Sobre el futuro del meme, Samo es optimista. Cree que este formato seguirá evolucionando. “Cada vez hay más gente usando los memes como forma de decir algo. Me encanta pensar que estamos construyendo un lenguaje propio, más libre y honesto”.

