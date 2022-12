Salt Bae rompe las reglas de la FIFA y fastidia a Messi en festejo de Argentina

Nusret Gökçe, mejor conocido como "Salt Bae"​, es un cocinero turco propietario de Nusr-Et, una cadena turca de steakhouses.

Se hizo especialmente famoso por agregar sal de una manera particular a la carne, la cual, suele ir cubierta de hojas de oro comestible.

Pues en esta ocasión llamó la atención porque al igual que Antonella Roccuzzo, esposa de Leo Messi, rompió las reglas de la FIFA al cargar y fotografiarse con la Copa del Mundo 2022 en Qatar.

E incluso molestó a Messi con su actitud insistente, según quedó grabado en un video que se ha difundido en redes sociales.

Even Messi knows salt bae is a hack pic.twitter.com/c457o1GnHt

— Z Bo (@zekedabolina) December 18, 2022