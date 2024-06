Salinas Pliego reacciona a iniciativa "QueLesAyudeMorena" tras victoria de Claudia Sheinbaum

La iniciativa que se ha vuelto viral en redes sociales como X, antes Twitter, con el hashtag #QueLesAyudeMorena, ha generado gran controversia desde el resultado de salida de las elecciones 2024, donde Claudia Sheinbaum fue reconocida como la próxima presidenta de México.

Diversas figuras públicas e internautas, no pudieron ocultar el descontento por tal resultado y lo que significará para el país, por este motivo tomaron acción compartiendo la iniciativa que durante su conferencia matutina, Andrés Manuel López Obrador invitó a los ciudadanos “A no dejarse engañar, a no abandonar el principio filosófico, humanista, del amor al prójimo; no alberguen odio”.

Como ya es costumbre, en redes sociales, Ricardo Salinas Pliego, no pudo evitar ser cuestionado sobre su postura ante la iniciativa “Que los ayude Morena”, dando una respuesta muy directa.

Lee también: Salinas Pliego reflexiona previo a Elecciones 2024: "no olviden que existen pen... con 4 ojos"

Foto: X ricardosalinas

Esto opina Salinas Pliego de “Que los ayude Morena”

Ante la petición de uno de sus más de 1.8 millones de seguidores en X, el fundador de Grupo Salinas, respondió contundentemente: “Cada quien es libre de hacer lo que le de su ch… gana con su dinero, ¿o tampoco en eso quieren ser libres?”.

Su comentario al respecto ha sido visto por más de 200 mil internautas, quienes tachan a esta iniciativa como clasista, además entró a la discusión el tema de que la ayuda que da la ciudadanía cuando hay desastres naturales, no llega a los más necesitados.

Lee también: Denise Dresser lanza polémico mensaje tras triunfo de Claudia Sheinbaum: "volvieron a colocarse las cadenas"

Pues que cada quien es libre de hacer lo que le dé su chingąda gana con su dinero, ¿a poco no… o tampoco en eso quieren ser libres? 🤔😳 https://t.co/lxUaRYT4eg — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) June 4, 2024

La iniciativa “Que los ayude Morena”, promueve dejar de dar todo tipo de propinas en restaurantes, supermercados, estacionamientos, además de no realizar donaciones en caso de algún desastre natural; lo anterior, bajo el argumento de que el sector de la población que se beneficia de esas propinas son quienes emitieron votos a favor de Morena, durante las elecciones,





También te interesará:

Salinas Pliego lanza mensaje previo a Elecciones 2024: "la final más importante de México"

¿Qué significa la aparición del pez remo y por qué se le relaciona con el fin del mundo?

Un misterio sin resolver: estas son las teorías de la desaparición del autor de "El Principito"

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs/aosr