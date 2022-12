Salinas Pliego dice que reforma electoral sufriría cambios porque "ahora ya no les conviene"

Ante la reforma electoral que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, el empresario Ricardo Salinas Pliego comentó en sus redes sociales que si bien el INE está mal al impedir precampañas, "como ahora ya no les conviene a los morenistas, ellos mismos se pasan la ley por sus hue..."

Por medio de Twitter, el fundador de Grupo Salinas criticó la reforma en materia electoral.

"Las corcholatas tienen razón, el INE está mal al impedir precampañas. Pero eso dice la p... ley que propuso Pablo Gómez y los morenistas cuando perdieron. Como ahora ya no les conviene, ellos mismos se pasan su ley por los h... ¿con esta coherencia qué podemos esperar?", se lee en el tuit del magnate mexicano.

Lee también: Sale de la cárcel y su mamá lo recibe a cinturonazos

Asimismo, siguió dando su postura acerca de la reforma. "En pocas palabras… hay que quitarle al @INEMexico las facultades que nosotros pelamos y exigimos que tuviera cuando nos ganaban, ahora que nosotros ganamos ya no nos gustan porque pueden permitir que nos ganen!", dijo el dueño de Elektra.

En pocas palabras… hay que quitarle al @INEMexico las facultades que nosotros pelamos y exigimos que tuviera cuando nos ganaban, ahora que nosotros ganamos ya no nos gustan porque pueden permitir que nos ganen! — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) December 6, 2022

Plan B en materia electoral logrará ahorros por 3 mil 500 mdp: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que aunque está acotada y tiene márgenes estrechos, su reforma a las leyes secundarias en materia electoral aprobada por la Cámara de Diputados logrará ahorros por 3 mil 500 millones de pesos, “algo es algo”.

Además se logró el control de los llamados “monederos” o tarjetas de prepago que se entregan antes de las elecciones y se logró facilitar el voto de nuestros paisanos en el extranjero.

Lee también: A qué sí y a qué no pueden obligarte las tiendas departamentales cuando debes

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo señaló que es importante que no se abandone esta lucha y que sea tema de discusión en la próxima campaña presidencial, para seguir impulsado la democracia, que se mantenga esta demanda que sea el pueblo el que elija a los consejeros del INE, no los partidos, y que no se gaste tanto dinero en las elecciones, que no haya tantos diputados.



Con información de Alberto Morales.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

aosr