Ricardo Salinas pelea con Werevertumorro y ¿lo veta?

El empresario Ricardo Salinas Pliego y el creador de contenido, Gabriel Montiel, mejor conocido como Werevertumorro, protagonizaron una pelea en redes sociales que no terminó muy bien para el segundo.

Tras la derrota de Mazatlán en la Liga MX de 3-1 contra Club Juárez, el dueño de Tv Azteca lamentó el hecho, a lo que Montiel respondió con un "Te ayudo Ricardo", que fue el inicio de una serie de tuits donde los ánimos se calentaron.

“Primero que nada hábleme de usted… segundo, a ver dígame a quien más ha ayudado y cuáles fueron los resultados, tercero, cuánto cobra y por qué tan caro", respondió el empresario.

Pero el influencer no se quedó atrás y arremetió con: "Conoces la creación de contenido en Mexico? Listo. Ayudar es gratis, si no hubiera escrito “contratame” y no le voy a hablar de usted a un CM que ni siquiera comprende lo que es AYUDAR (sic)".

El empresario respondió de forma contundente y sin más, lo vetó de sus empresas Grupo Salinas.

El creador de contenido respondió al empresario con una captura de cuando este lo invitó para realizar un programa juntos.

​​​"Por cierto quien quería hacer algo eras tú, no yo. Bendiciones como el Maza(sic)".

"Tiene razón, yo lo invité (así como a su hermano) y no pudo venir... simplemente yo me equivoqué con usted, pensé que era buena idea aprender de jóvenes "influencers", lo bueno para ambos, es que eso no va a suceder. Bendiciones con su carrera, el que se sube se pasea", respondió Ricardo Salinas al comentario.

