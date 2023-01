Ricardo Salinas cuestiona pensión a joven con discapacidad psicosocial: "está actuando"

Luego de que se difundiera un video donde un joven presumió que ya puede recibir pensión tras tener discapacidad psicosocial, el empresario Ricardo Salinas Pliego consideró que "está actuando".

Por medio de Twitter, el fundador de Grupo Salinas cuestionó el programa de apoyos pues dijo "¿así se llama el programa no, o este es el futuro de México?".

"Yo creo que el joven que aparece en este video está actuando, no podría ser de otra manera. Estoy seguro que nuestros impuestos son para apoyar a los jóvenes que son el futuro de México… ¿así se llama el programa no, o este es el futuro de México?", se lee en el tuit del magnate.

Joven presume pensión tras discapacidad psicosocial

En redes sociales, un joven presumió que ya puede recibir pensión tras tener discapacidad psicosocial; hecho que generó polémica.

Por medio de TikTok, el usuario @nayaritop.ditto compartió la noticia que "oficialmente soy una persona pensionada por mi discapacidad psicosocial".

"Para las personas que no entienden, mi cabeza está cucu, no funciona correctamente, y a pesar de que me veo super guapo, estoy loco", expresó el joven.

¿Qué es la discapacidad psicosocial?

La discapacidad psicosocial es la limitación de las personas que presentan disfunciones temporales o permanentes de la mente para realizar una o más actividades cotidianas.

Esta discapacidad se asocia con depresión, trastorno de ansiedad, psicosis, trastorno bipolar, esquizofrenia, trastorno esquizo-afectivo, trastorno dual.

Uno de los principales signos de alarma para este tipo de condición es el cambio radical de la personalidad, las costumbres y/o los hábitos.

