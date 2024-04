Reviven video de Fofo Márquez asegurando ser "poderoso e intocable": "gano más que sus papás"

El pasado 9 de abril, se realizó la audiencia de Rodolfo “N”, conocido como “Fofo Márquez”, luego de que golpeara a una mujer en repetidas ocasiones en Naucalpan.

Ante ello, el influencer fue detenido e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, en donde fue puesto a disposición de la autoridad judicial, además de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México investiga el caso.

La vez que Fofo Márquez dijo ser "intocable

Por medio de la plataforma X, el usuario @EsDeMamador revivió el video donde el influencer aseguró ser “intocable”.

Lee también "Fofo" Márquez, una noche más en prisión; esto es lo que se sabe de la situación legal del influencer

“Yo la rompí, yo me fui del otro lado, ustedes nunca lo lograron, gano más que sus papás y pues bueno, tengo sexo mínimo tres veces a la semana, probablemente esté teniendo sexo con tu novia y tú ni en cuenta (...) a mí me tocó romperla, me tocó ser una estrella", expresó.

Aunado a ello, el tiktoker afirmó: “Famoso, poderoso, millonario, con buen cuerpo o sea neta, soy Dios, conmigo nadie se puede comparar, no hay ser humano más perfecto que yo, soy joven y gano más que sus papás, soy aparte poderoso, soy intocable".

JAJAJAJAJAJ quiero ver que Fofo Marquez diga eso a su compañero de celda



pic.twitter.com/zSaBnZyVBV — Cosas de mamadores (@EsDeMamador) April 5, 2024

Difunden video del momento exacto en el que influencer golpea a mujer en Naucalpan

Por medio de la plataforma X, el usuario @MineroLR compartió el video del momento exacto en que el tiktoker agrede a la mujer.

Lee también Fofo Márquez: Difunden video del momento exacto en el que influencer golpea a mujer en Naucalpan

En la grabación se observa al youtuber golpear y tirar al piso a una mujer provocándole una herida en el rostro, para posteriormente emprender la huida en su vehículo del estacionamiento del centro comercial Plaza Brisas.

Aunado a ello, en un segundo video se ve a la mujer afectada mencionar que al estacionarse le pegó a uno de los espejos del vehículo en el que venía Fofo, por lo que de manera amable les explicó que le iba a llamar a su aseguradora para que reparara el daño, pero estos no le creyeron, pues pensaron que se iba a escapar.

“Al entrar el espejo se volteó, no se cayó ni nada, entonces yo ya sabía que no era tan grave. Me bajo y la chava que venía con él no se baja, y le comentó: ‘Oye, cuando vengas aquí trata de meter tus espejos, porque quedamos muy “justitos, le voy a hablar al seguro”, expresó.

Lee también Reparto de utilidades 2024: ¿Cuándo inicia y quiénes son beneficiarios?

En un segundo videoclip, se aprecia cómo dos hombres intentaron detener al influencer, sin tener éxito, pues terminó huyendo en una camioneta.

Fofo Márquez detenido por golpear a una mujer. pic.twitter.com/5ML1UKaXA6 — Miñero (@MineroLR) April 5, 2024

También te interesará:

Eclipse Solar 2024: Influencer observa el fenómeno astronómico sin lentes y sufre lesiones en su ojo

La común hierba que protege el colon gracias a sus propiedades antiinflamatorias y antiespasmódicas

Descubre la mejor lista de canciones para dormir, según afirma la ciencia

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aosr