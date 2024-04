Fofo Márquez: Difunden video del momento exacto en el que influencer golpea a mujer en Naucalpan

El pasado 4 de abril, el influencer Fofo Márquez causó polémica en redes sociales, luego de ser detenido por golpear a una mujer y generar caos en calles de Naucalpan, Estado de México.

Ante ello, autoridades de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Movilidad Segura de Naucalpan informaron que el pasado Martes Ciudadano, realizado en San José Río Hondo, vecinos externaron que el 22 de febrero el influencer, que viajaba en una camioneta BMW color azul metálico, tuvo un percance automovilístico con una ciudadana a quien agredió de forma “brutal”.

En tanto, personal de la Subdirección de Inteligencia e Investigación Criminal y la Subdirección de Seguridad Ciudadana de Naucalpan trabajaron de manera coordinada con la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, para analizar las grabaciones del C4, ubicar al probable agresor y mantener vigilada su casa, logrando su detención en la zona de Santa Cruz Acatlán.

El pasado jueves, elementos de ambas corporaciones, municipal y estatal, cumplimentaron una orden de aprehensión y el presunto delincuente fue trasladado al Penal de Barrientos, ubicado en el municipio de Tlalnepantla.

Así fue la golpiza de Fofo Márquez a mujer en Naucalpan: VIDEO

Por medio de la plataforma X, el usuario @MineroLR compartió el video del momento exacto en que el tiktoker agrede a la mujer.

En la grabación se observa al youtuber golpear y tirar al piso a una mujer provocándole una herida en el rostro, para posteriormente emprender la huida en su vehículo del estacionamiento del centro comercial Plaza Brisas.

Fofo Márquez detenido por golpear a una mujer. pic.twitter.com/5ML1UKaXA6 — Miñero (@MineroLR) April 5, 2024

Aunado a ello, en un segundo video se ve a la mujer afectada mencionar que al estacionarse le pegó a uno de los espejos del vehículo en el que venía Fofo, por lo que de manera amable les explicó que le iba a llamar a su aseguradora para que reparara el daño, pero estos no le creyeron, pues pensaron que se iba a escapar.

“Al entrar el espejo se volteó, no se cayó ni nada, entonces yo ya sabía que no era tan grave. Me bajo y la chava que venía con él no se baja, y le comentó: ‘Oye, cuando vengas aquí trata de meter tus espejos, porque quedamos muy “justitos, le voy a hablar al seguro”, expresó.

En un segundo videoclip, se aprecia cómo dos hombres intentaron detener al influencer, sin tener éxito, pues terminó huyendo en una camioneta.

No sé quién es el Fofo Márquez, pero estoy viendo que es influencer y que tiene millones de seguidores, pero ahora está en tendencia porque golpeó a una mujer.



Esto es lo que pasa por hacer famoso a cualquier pendejo, ojalá que pague por lo que hizo.pic.twitter.com/669n9ODRMR — Roberto Haz (@tudimebeto) April 5, 2024

