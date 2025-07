Reviven dichos de Fabiola Martínez sobre infidelidad de Américo Garza a Karla Panini; “ella conocía al perro que tenía”

Tras haber destapado la relación extramarital que sostuvo con Alex Montiel, la conductora y modelo, Fabiola Martínez, acaparó la atención mediática durante las últimas semanas, al protagonizar esta polémica en YouTube.

Sin embargo, recientemente resurgió otro momento controversial en la vida de Martínez, ya que presuntamente el empresario Américo Garza le fue infiel a Karla Panini con ella; lo que empezó como un rumor fue confirmado por Fabiola años atrás.

A pesar de que su relación con Garza fue antes de que se casara con Karla Panini, han causado gran furor en redes sociales, los clips donde la también comediante confirmó su relación en diversas entrevistas donde contó que su primer acercamiento inició cuando ella entró al programa “Guerra de Chistes”.

Fabiola Martínez destapa infidelidad de Américo Garza a Karla Panini

Esta nueva polémica se volvió tendencia en TikTok, ya que sorprendió a muchos usuarios por el inesperado giro en la historia entre Américo Garza y Karla Panini, pues sucedió antes de que la pareja se casara en el 2016.

“Ya no tenía nada que ver con Karla Luna, yo lo conozco en la gira de Estados Unidos, él era el empresario que nos llevaba. Yo no sabía quién era y todo empezó como un juego”, dijo en uno de los clips que circula en la plataforma.

“Yo estaba separada, me había dado un break con mi marido. Hasta después de unos días yo le pregunté (porque hablaba mucho por teléfono); le digo: ‘¿Tienes novia?’ y dijo que sí”, mencionó.

@nrt.media Reviven entrevista donde FabiolaMartínez revela aventura con esposo de #KarlaPanini Tras el escándalo provocado por hacer públicas varias pruebas de su romance con el EscorpiónDorado, usuarios de redes sociales rescataron una entrevista de Fabiola Martínez de 2020, donde se destapó su aventura extramarital con AméricoGarza, el actual esposo de Karla Panini. ♬ sonido original - NRT.Media - NRT.Media

El punto más controversial en los dichos de Fabiola Martínez, fue cuando hace referencia a que existió una confrontación con Panini y le dijo de la infidelidad de su pareja: “Ella ya sabía, ya conocía al perro que tenía. Le empecé a contar, ella me hizo muchas preguntas, yo le contesté todo y en eso llegó Américo (...) me ve y se puso rojo, me dijo que sí qué hacía… volteó Panini llorando y le dijo: ‘Te das cuenta lo que hiciste, yo te amaba y ella solo jugaba contigo’".

Ante el enfrentamiento, Fabiola Martínez mencionó que Américo le habló con maldiciones, a lo que ella respondió que en los mensajes que él le enviaba le decía que era "su amor".

