Reparto de utilidades 2025: ¿qué hacer si no me depositan la prestación en la fecha límite?; checa aquí Si ya venció la fecha límite y aún no ves reflejado el pago en tu cuenta, aquí te explicamos qué hacer, a dónde acudir y cómo reclamar lo que por ley te corresponde

Este año, el proceso de reparto de utilidades continuará siendo una obligación para las empresas que cumplen con los requisitos establecidos por la ley. Foto: Pixabay