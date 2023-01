¿Quién fue la encargada del protocolo para recibir a Trudeau y Biden en el AIFA?

Planificadas detalladamente, las llegadas del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau forman parte de la agenda trilateral de México por la Cumbre de Líderes de América del Norte.

Mientras que Joe Biden arribó el domingo 8 de enero a bordo del Air Force One, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, llegó este 9 de enero al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Lee también AMLO recibe en Palacio Nacional a Joe Biden, presidente de Estados Unidos y a su esposa

I’m in Mexico to meet with President Andres Manuel Lopez Obrador of Mexico and Prime Minister Justin Trudeau of Canada at the North American Leaders’ Summit.

This gathering will deepen our coordination and advance our shared priorities for North America. pic.twitter.com/pYDLd1eetU

— President Biden (@POTUS) January 9, 2023